Чому емоції можуть зруйнувати ваше здоров'я і як цього запобігти

Чому емоції можуть зруйнувати ваше здоров'я і як цього запобігти

Наш фізичний стан пов'язаний із емоційними переживаннями.

Якщо ми не можемо впоратися з негативними почуттями, це позначиться на здоров'ї загалом. Чим більше людина висловлює свої емоції, тим менше вона хворіє. Давайте розглянемо деякі психологічні фактори, які поряд з іншими причинами призводять до багатьох поширених захворювань і постараємося уникнути непотрібних проблем зі здоров'ям.

Такі інтенсивні емоційні стани, як страх, панічна атака та переляк можуть викликати алергію та дерматит

У журналі Frontiers in Psychiatry дослідники стверджують, що деякі поширені алергічні стани пов'язані зі психічним здоров'ям. Екзема, висока температура та астма можуть бути викликані психічними захворюваннями.

Симптоми астми та дерматиту насамперед вимагають зниження навантаження психосоціальних факторів.

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Нав'язлива ідея – проблеми з вагою

Проблеми з вагою можуть бути викликані та спровоковані нав'язливою ідеєю та самонавіюванням щодо своїх уявних недоліків.

Турбота про тіло важлива, але фанатизм може призвести до небажаних чи небезпечних результатів.

Страхи та нав'язливі ідеї можуть викликати симптоми багатьох захворювань

Ви можете турбуватися про серйозне захворювання, навіть якщо для цього немає причин. А потім, дуже багато думаючи про це, ви дійсно починаєте відчувати симптоми у своєму тілі. Це викликано одержимістю чи фіксацією.

Іноді ми можемо переоцінювати проблеми. Фіксація на негативних почуттях лише посилює ситуацію і робить хворобу реальнішою.

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Емоційний конфлікт та стрес — спровокувати розлад травлення

Запалення шлунка та гастрит можуть бути викликані конфліктом у сфері ваших почуттів: невмінням брати на себе відповідальність, дорослішати, знаходити вихід із складних ситуацій. Коли ми відмовляємося бачити внутрішній конфлікт, він змусить системи організму звернути увагу.

Стрес і страх можуть викликати головний біль та мігрень

Зайва самокритика, низька самооцінка і внутрішні страхи — це причини, які нерідко викликають у вас постійне занепокоєння і стрес.

Не прагніть догодити всім, не варто заслуговувати чиюсь любов чи увагу. Ви вже цінні.

Іноді ми завищуємо власну планку, що може спричинити фізичні проблеми.

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Депресія та тривога — спровокувати серцеві захворювання

Періодична депресія та тривога пов'язані зі значно підвищеним ризиком ішемічної хвороби серця. Депресивні розлади нерідко стають причиною критичних проблем із серцево-судинною системою.

У той час як ми звертаємося до лікарів щодо фізичних симптомів, важливо відвідати психотерапевта, щоб знайти основну причину проблеми та отримати належне терапевтичне втручання.

Медитація та тренування усвідомленості – гарний засіб для зниження стресу.

А ще експерти кажуть, що вміти переключати увагу з негативу на свої потреби – надзвичайна навичка, яку необхідно відточувати.