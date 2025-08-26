ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Чому епідеміологи закликають не консервувати овочі і гриби: що з ними краще робити

Епідеміологи радять уникати домашнього консервування овочів та грибів, а наддавати перевагу солінню. Все через високий ризик зараження потенційно смертельною і тяжкою хворобою — ботулізмом.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому краще не консервувати гриби та овочі: що з ними робити

Чому краще не консервувати гриби та овочі: що з ними робити / © Фото з відкритих джерел

Ботулізмом називають інтоксикацію ботулотоксином, який утворюється в герметично закритих ємностях. Збудником хвороби є бактерія Clostridium botulinum, яка активно розмножується в безкисневому середовищі, що є типовим для домашніх консервацій з овочів, м’яса, грибів. Особливо, якщо до цього продукти були недостатньо ретельно вимиті або простерилізовані.

Які основні симптоми ботулізму

Перші симптоми хвороби з’являються вже через 12-36 годин після вживання продукту, що був заражений бактерією. Однак, інколи інкубаційний період може розтягнутися до 8 днів.

Зверніть увагу на такі ознаки:

  • запаморочення;

  • загальна слабкість організму;

  • сильна втомлюваність.

Згодом можуть виникнути сухість у роті, затуманений зір, утруднене мовлення і ковтання. Додатково прогресує слабкість в м’язах рук та шиї, уражаються дихальні м’язи. Летальний наслідок виникає у 5-10% випадків.

Як уникнути захворювання на ботулізм

Найважливіше — не вживати консерви, якщо ви помітили, що кришки були здутими. Обов’язково ретельно мийте продукти перед консервуванням і не використовуйте ті, які мають ознаки псування.

Епідеміологи наголошують, що овочі та гриби краще не консервувати, а солити. Консерви домашнього виробництва вважаються менш безпечними, ніж промислового, адже за заводських умов можна досягнути тиску та температур, які знищують спори бактерій. Вдома такого досягнути важко.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie