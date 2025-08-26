Чому епідеміологи закликають не консервувати овочі і гриби: що з ними краще робити

Чому краще не консервувати гриби та овочі: що з ними робити / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Ботулізмом називають інтоксикацію ботулотоксином, який утворюється в герметично закритих ємностях. Збудником хвороби є бактерія Clostridium botulinum, яка активно розмножується в безкисневому середовищі, що є типовим для домашніх консервацій з овочів, м’яса, грибів. Особливо, якщо до цього продукти були недостатньо ретельно вимиті або простерилізовані.

Які основні симптоми ботулізму

Перші симптоми хвороби з’являються вже через 12-36 годин після вживання продукту, що був заражений бактерією. Однак, інколи інкубаційний період може розтягнутися до 8 днів.

Зверніть увагу на такі ознаки:

Реклама

запаморочення;

загальна слабкість організму;

сильна втомлюваність.

Згодом можуть виникнути сухість у роті, затуманений зір, утруднене мовлення і ковтання. Додатково прогресує слабкість в м’язах рук та шиї, уражаються дихальні м’язи. Летальний наслідок виникає у 5-10% випадків.

Як уникнути захворювання на ботулізм

Найважливіше — не вживати консерви, якщо ви помітили, що кришки були здутими. Обов’язково ретельно мийте продукти перед консервуванням і не використовуйте ті, які мають ознаки псування.

Епідеміологи наголошують, що овочі та гриби краще не консервувати, а солити. Консерви домашнього виробництва вважаються менш безпечними, ніж промислового, адже за заводських умов можна досягнути тиску та температур, які знищують спори бактерій. Вдома такого досягнути важко.