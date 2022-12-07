Чому грудне вигодовування таке важливе в умовах війни: переваги материнського молока

Грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою.

Через війну в Україні тисячі жінок із маленькими дітьми на руках опинилися у вкрай важких умовах. Зараз надзвичайно важливо продовжити грудне вигодовування немовляти – адже це найкорисніша, найбезпечніша та найзручніша їжа для вашого малюка.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Материнське молоко має безліч переваг над будь-якою найсучаснішою дитячою сумішшю і повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя.

Якщо вам здається, що молока стало менше – ні в якому разі не починайте давати дитині суміші, якщо ви не робили цього раніше. Просто частіше прикладайте немовля до грудей. Це допоможе відновити звичний потік молока.

Також читайте Грудне вигодовування зменшує біль під час вакцинації дітей: деталі

Грудне вигодовування в умовах війни (4 фото)

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

Важливість грудного вигодовування

Раніше ми розповідали про те, чи можна займатися спортом під час грудного вигодовування. Більшість жінок можуть займатися спортом або іншими фізичними активностями в період, коли вони годують грудьми.

Також стало відомо, що жінка, яка годує грудьми, втрачає близько 500 додаткових калорій на день, виробляючи грудне молоко. Тому варто продовжувати збалансоване різноманітне харчування і вага після пологів поступово повернеться до норми.

Тим часом харчування мами в період лактації має бути різноманітним та збалансованим. Важливо включати у свій раціон овочі та фрукти, крохмалисті продукти (рис, хліб, макарони, картопля), білок (м’ясо, риба, яйця, бобові) та молочні продукти.

Читайте також:

Ксенія Соловей про грудне вигодовування: чи доречно робити це на очах у сторонніх