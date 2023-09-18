Чому італійці їдять макарони та не гладшають

Італійці люблять пасту і залишаються стрункими

Українці полюбляють їсти макарони, які, як відомо, багаті на вуглеводи, споживання яких впливає на вагу та зовнішній вигляд. Проте, італійці, споживаючи пасту мінімум двічі на день виглядають стрункими.

Софі Лорен не раз говорила : "Усім, що ви бачите, я зобов'язана пасті".

Проведене дослідження показало, що жителі Італії є однією з найстрункіших націй Європи. Більше того дослідження показало, що саме вживання макаронів допомагає італійцям залишатися стрункими. Як це можливо? Ця італійська "магія" - зовсім не магія, а декілька простих правил, наслідувати які може кожен.

Зберігати стрункість італійцям допомагає поміркованість – вони не їдять до насичення. Їм достатньо однієї порції пасти. Вони їдять не доварені в нашому розумінні макарони, приготовлені al dente. Як прихильники середземноморської дієти, італійці споживають багато свіжих овочів, риби, морепродуктів разом з пастою, уникають червоного м’яса та продуктів перероблювання. Соуси, які італійці використовують для пасти готуються з якісних інгредієнтів - помідорів, оливкової олії, різноманітних спецій. Під час їжі вони нікуди не поспішають.

Як їсти макарони та не гладшати

По перше, потрібно вживати корисні макарони - з борошна твердих сортів, бажано із цілозернового борошна, або житні чи гречані. цілозернові макарони містять багато корисних речовин, клітковину, яка покращує травлення та дозволяє довше відчувати ситість. Такі макарони допоможуть уникнути запорів і проблем зі шлунком. Цей вид макаронів можна інколи вживати діабетикам, оскільки вони мають нижчий глікемічний індекс.

Їжте пасту меншими порціями – 200-250 г вареної пасти з додаванням риби, овочів, горіхів, якісної оливкової олії, морепродуктів. Споживайте будь-яку пасту з великою кількістю овочів.

Їжте макарони al dente - вживання переварених макаронних виробів призведе до раптового стрибка рівня глюкози в крові - голод швидко повернеться.

Перед вживанням охолоджуйте макарони - прохолодні макарони будуть мати менше калорій, ніж ті, які з'їли відразу після варіння, і їх глікемічний індекс також буде нижчим. Хворі на цукровий діабет саме так найчастіше вживають пасту - охолоджують її в холодильнику і розігрівають перед вживанням.

Уникайте калорійних соусів - відмовтеся від вершків. Не використовуйте кетчуп та майонез.

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