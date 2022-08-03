Чому кабачок потрібно їсти зі шкіркою - дієтологиня надала корисний рецепт

Кабачок - один з найуніверсальніших, найдоступніших і найсмачніших продуктів у цей сезон. І ще - він дуже корисний.

Кабачки багаті на клітковину, містять багато води та мало калорій. Мають легкозасвоювані вуглеводи.

Клітковина сприяє здоровому травленню, знижуючи ризик запорів та симптомів різних кишкових розладів.

"У кабачка низький глікемічний індекс, що може допомогти у стабілізації рівня цукру", - пише засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

Сирі кабачки такі ж поживні як і приготовані, але містять менше вітаміну А та більше вітаміну С, хоча зазвичай вміст вітаміну С знижується при приготуванні їжі.

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Кабачки також багаті на антиоксиданти, які допомагають захистити організм від пошкодження вільними радикалами.

У кабачках багато каротиноїдів, таких як лютеїн, зеаксантин та бета-каротин.

Дослідження показують, що шкірка плодів містить найвищі рівні антиоксидантів.

Лазанья з кабачків

Складові:

Кабачки

Помідори

Болгарський перець

Сир

Часник

Цибуля

Спеції

Зелень

Можна використовувати як свіжі, так і заморожені овочі.

Приготування:

Кабачки нарізаємо вздовж тонкими скибочками, складаємо в миску, солимо, перчимо, додаємо прованські трави та цукор. Залишаємо на 15-20 хвилин. Цибулю нарізаємо півкільцями і пасеруємо на розігрітій олії 2 хвилини. Додаємо нарізаний смужками болгарський перець і тушкуємо ще 2-3 хвилини. Помідори ошпарюємо окропом, знімаємо шкірку і нарізаємо скибочками. Дно та стінки форми для запікання вистилаємо папером для запікання та викладаємо кабачками. Чергуємо шари з тушкованими овочами, помідорами та сиром. Останній шар накриваємо овочі кабачками, посипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку, розігріту до 180 ° С на 20-25 хвилин.

Готову лазанью посипати зелень.

Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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