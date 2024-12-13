Чому кава не бадьорить зранку: несподівані причини

Каву краще вживати за 10-15 хвилин після сніданку.

Багато людей вже не можуть уявити своє життя без кави. Нерідко вона стає єдиним способом збадьоритися. Такий ефект кава має завдяки кофеїну. Він блокує аденозинові рецептори, які викликають сонливість.

На певний час кофеїн дасть ефект: сповнить енергією, змусить прокинутися, покращить короткочасну пам’ять. Та якщо перевищити норму й вживати напій надто часто, усі ці приємні ефекти зникнуть.

Якщо ви вживаєте багато кофеїновмісних продуктів, організм до них звикає. Насправді, щоб відчути бажаний ефект без шкоди для здоров’я, треба значно зменшити дози кофеїну на кілька тижнів.

Крім того, цукор пригнічує дію кофеїну, тому для максимального ефекту бадьорості краще вживати каву без нього.

Найкращим часом для першої чашки кави є середина дня або пізній ранок. Саме тоді ви відчуватимете спад активності й потребуватиме підбадьорення.

Тоді рівень кортизолу значно нижчий і ви починаєте відчувати спад енергії. Якщо ви прокидаєтеся, наприклад, близько 7 ранку, відкладіть свою першу каву приблизно до 10:00–12:00, коли ваше тіло та розум оцінять це найбільше, і ви отримаєте найбільшу користь від кофеїну.

Раніше ми писали, чому не можна пити чай із молоком. Більше про це читайте у новині.

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