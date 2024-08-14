Чому кавун та диню не можна поєднувати з алкоголем: запам'ятайте раз і назавжди

Чи знали ви, що горілку в жодному разі не можна пити разом з кавуном або динею?

За словами експертів, це може загрожувати серйозними наслідками. Чому диня та кавун зовсім не підходять як закушування до алкогольних напоїв? Чим ще не слід закушувати алкоголь?

Як відомо, кавун та диня містять велику кількість цукру. На 100 г м'якоті може бути близько 10 г цукру, в залежності від сорту.

Коли кавун або диня потрапляють до організму разом з міцним алкоголем, то першими починають перетравлюватися саме фрукти. А алкоголь "лежить" в шлунку мертвим вантажем. В результаті все випите потрапляє у кров, довго впливає на організм і як наслідок перевантажує печінку.

Чим ще не слід закушувати алкоголь

Лікарі в цьому запитання одностайні — до вечірки та у перервах між порціями алкоголю обов'язково потрібно щось їсти. Інакше на вас чекає сильне сп'яніння, а на ранок погане самопочуття. Однак, виявляється багато закушувань, які ми споживаємо з алкоголем, зовсім не підходять для цього.

Занадто пряна та солона їжа

Чіпси, сухарики, картопля фрі, бургери, гострі крильця, піца, овочі та мариновані гриби, смажені реберця — це зовсім не те, що потрібно їсти під час святкування. Справа в тому, що через надлишок солі нашому організму захочеться пити, а якщо під рукою буде лише алкоголь, погане самопочуття на ранок вам забезпечене.

Солодкі десерти

Звичайно, шматочок шоколаду до коньяку — це зовсім інше. Мова йде про десерти у великих кількостях. Вдвічі небезпечними є десерти на основі масного крему, тому що відбувається подвійне навантаження на печінку та травну систему. До того ж, збільшується ризик отруїтися, якщо раптом начинка буде не першої свіжості. Алкоголь і патогенні бактерії — це серйозна інтоксикація організму.

Солодкі фрукти

Далеко не всі фрукти поєднуються з алкоголем. Як ми вже говорили, диню та кавун не можна споживати з такими напоями. А ще слід забути про банани і полуницю. Вранці на вас чекає проблема з животом через активне бродіння продуктів розпаду спирту.

Зелені салати

Вони містять мінімум калорій та жирів, а тому швидко перетравлюються організмом. Закушувати спиртні напої легким салатом — це те саме, що пити на голодний шлунок. На вас чекає швидке сп'яніння та головний біль вранці.

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