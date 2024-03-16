Чому корисно пити яблучний оцет вранці і не тільки: шість основних причин

Яблучний оцет часто використовується на кухні. Але ще в давнину люди добре знали про його лікувальні властивості. Розбираємося, яка користь від вживання яблучного оцту і кому цей продукт протипоказано.

Яблучний оцет отримують з яблучної сировини, зазвичай з соків, сухофруктів та зброджених виноматеріалів. Він відрізняється більшою харчовою цінністю та поживністю від звичайного спиртового. Продукт містить біологічно активні речовини (понад 60 органічних сполук).

Ще в давнину люди активно використовували яблучний оцет для лікування різних хвороб. Наприклад, римляни застосовували рідину для запобігання інфекціям, а в Стародавній Месопотамії жителі лікували продуктом укуси змій та проблеми з травленням. Сьогодні зацікавленність яблучним оцтом знову зростає. Зокрема, завдяки роботі вченого Дж. Дарвіса, який присвятив цілу книгу його корисним властивостям.

Яблучний оцет: користь і шкода

Згідно з даними бази USDA, всього лише в 100 г яблучного оцту міститься:

Калорії: 21 ккал;

Вуглеводи: 0,93 г;

Глюкоза: 0,1 г;

Фруктоза: 0,3 г;

Кальцій: 7 мг;

Залізо: 0,2 мг;

Магній: 5 мг;

Фосфор: 8 мг;

Калій: 73 мг;

Натрій: 5 мг;

Цинк: 0,04 мг;

Марганець: 0,25 мг;

Селен: 0,1 мкг.

Які хвороби можна лікувати яблучним оцтом

Користь за харчового отруєння

Цей продукт містить яблучну кислоту, яка допомагає позбутися багатьох проблем із травленням, зокрема, печії (кислотного рефлюксу) чи закрепів. А ще вчені підтвердили, що яблучний оцет чинить протигрибкову, противірусну та антибактеріальну дії. Всього лише 1 ст. ложка продукту на склянку води допоможе врятувати вас від харчового отруєння.

Допомога нервовій системі

Багато людей, які давно приймають яблучний оцет, зазначають, що він допомагає покращити якість сну. Це може пояснюватися тим, що він містить магній, який заспокоює нервову систему, забезпечує здоровий сон.

Користь для серця

В яблучному оцті міститься великий рівень пектину, який допомагає врегулювати артеріальний тиск, знизити рівень холестерину. І ці висновки давно були доведені вченими. Склянка води з яблучним оцтом вранці захистить ваші артерії і знизить ризик серцево-судинних захворювань.

Збереження здоров'я зубів і кісток

Які хвороби можна лікувати яблучним оцтом / Фото: Unsplash

Яблучний оцет містить не лише кальцій, але й особливу речовину, яка допомагає нашому організму "витягувати" кальцій з інших продуктів, що ми споживаємо протягом дня. Тим самим поліпшується стан кісток і зубів.

Велика доза антиоксидантів

Для нашого організма дуже важливо щодня отримувати свою дозу антиоксидантів. А яблучний оцет містить дуже багато цих речовин. Він навіть здатний зменшити біль в плечових суглобах, шиї та спині.

Допомога в схудненні

Дослідження показали, що яблучний оцет допомагає нам довше почуватися ситими. А ще вчені наполягають, що продукт здатний розщеплювати жири. Хоча остання думка все ще малодосліджена.

Як пити яблучний оцет для очищення організму і для покращення самопочуття

Якщо ви хочете скористатися всіма перевагами яблучного оцту, краще починати з невеликого дозування. Розмір порції та пропорції води залежать від того, навіщо ви п'єте напій. Але варто зазначити, що концентрований оцет не рекомендовано пити лікарями.

Для контролю ваги експерти радять вживати не більше 2 ст. ложок на день — по одній перед обідом і перед вечерею.

Щоб контролювати рівень цукру і холестерину в крові вистачить і 1,5 ст. ложки один раз на день після їжі.

Для того, щоб допомогти організму боротися з печією, випийте після їжі 1-2 ч. ложки яблучного оцту, розведені у склянці воді.

Для поліпшення імунітету експерти радять випивати склянку води з 2 ч. ложками оцту вранці. Також цей напій стимулює роботу кишківника.

Для зниження рівня цукру в крові та уникнення судом уві сні, можна випивати склянку води з 1-2 ч. ложками яблучного оцту на ніч.

Яблучний оцет: протипоказання і шкода

Незважаючи на всі переваги, ідея пити яблучний оцет вранці чи протягом дня має і свої недоліки. Зокрема, такий розчин краще не пити у концентрованого вигляді, адже він містить кислоти, які подразнюють стравохід. Після приймання продукту, обов'язково прополощіть ротову порожнину, щоб захистити зуби.

В деяких людей яблучний оцет може спричинити нудоту та розлади шлунка. Якщо ви відчули такі симптоми, негайно припиніть вживання та зверніться до лікаря.

Яблучний оцет може взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами, зокрема, проносними, діуретиками, інсуліном. Тому перед вживанням напою, обговоріть це з лікарем.

Продукт може погіршити стан за низького рівня калію (гіпокаліємія). Лікарі не рекомендують пити яблучний оцет людям, які мають проблеми з нирками— вони не впораються з такою кількістю кислоти. Безумовно, його не варто вживати вагітним жінкам.

Не займайтеся самолікуванням! В статті ми зібрали наукові думки та дані, але пам'ятайте, що поставити діагноз і призначити лікування може лише лікар.

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