Чому краще відмовитися від букетів мімози на 8 Березня: чим небезпечний такий подарунок

Безумовно, жоден Міжнародний жіночий день не обходиться без квітів, але не всі букети підходять для цього весняного свята. Наприклад, варто уникати мімоз, і ось чому: ми пояснимо, чому це не найкращий вибір для подарунка жінкам на 8 березня.

Яким би не було ставлення до такого свята, як 8 Березня, більшість жінок все ж отримують цього дня квіти. Проте перш, ніж вирушити до квіткової крамниці, варто з'ясувати, які рослини краще не вибирати.

Мова йде про мімози — маленькі жовті квіти, які, як виявилось, можуть бути шкідливими для здоров’я. Ми пояснимо, чому ці квіти варто уникати, і чим вони можуть бути небезпечними для жінок.

Мімози можуть викликати сльози не від радості, а через алергічні реакції. Виявляється, алергени містяться не лише в пилку, а й у соку, який виділяється з обробленого стебла чи зламаних листочків.

Якщо ви подаруєте ці квіти жінці, що страждає на алергію, у неї можуть виникнути почервоніння очей, сльозотеча, чхання або навіть набряки. Тому, якщо ви не впевнені, чи є у жінки алергія, краще уникати ідеї дарувати їй мімози і звернути увагу на інші квіти.

На Міжнародний жіночий день варто вибирати квіти, що не мають яскраво вираженого запаху і не містять багато пилку. Прекрасним варіантом для подарунка стануть такі популярні квіти, як троянди, тюльпани чи орхідеї.

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