Чому лікарі називають омега-3 найкращими вітамінами для профілактики хвороби серця

Якщо у вас діагностовано захворювання серця, додавання цієї добавки до вашої дієти може бути корисним.

Хвороби серця є одним з найпоширеніших хронічних недугів.

Хороша новина полягає в тому, що більшість випадків серцевих захворювань можна запобігти за допомогою дієти та зміни способу життя.

Американська асоціація серця (AHA) рекомендує лише одну добавку для людей з ішемічною хворобою серця, найпоширенішим типом серцевих захворювань: омега-3-жирні кислоти.

Найпоширенішим типом серцевих недугів є ішемічна хвороба, яка може призвести до серцевого нападу. Інші види серцевих захворювань включають серцеву недостатність або вроджені вади.

Оскільки ішемічна хвороба серця є найпоширенішою і її можна запобігти, оскільки вона пов’язана з вибором способу життя, ця стаття буде зосереджена на найкращій добавці для лікування ішемічної хвороби серця, омега-3-жирних кислотах.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про способи підтримки здоров’я серця.

Цілісний вибір способу життя є ключем до підтримки здорового серця.

Хоча добавки омега-3 можуть підтримувати здоров'я серця, зверніться до лікаря щодо консультації про режим харчування та рекомендації з вправ, щоб допомогти впоратися із проблемою.

Десятиліття досліджень також доводять, що зміни у раціоні, такі як зниження рівня насичених жирів та солі, а також збільшення споживання рослинних продуктів та корисних омега-3 жирів, корисні для профілактики та лікування ішемічної хвороби серця.

Відповідно до звіту в журналі Circulation, AHA фокусується на семи основних кроках дієти та способу життя для підтримки здорового серця, які включають наступне:

залишатися активним,

підтримувати здорову вагу,

намагатися підтримувати здоровий рівень холестерину в крові,

не палити та не вживати бездимний тютюн,

харчуватися здоровою їжею,

підтримуйте нормальний кров'яний тиск,

дізнайтеся про показники цукру у крові та діабет.

Як добавки омега-3 підтримують здоров'я серця

Жирні кислоти омега-3 – це протизапальні поліненасичені жири, що підтримують здоров'я серця. Існують десятки тисяч наукових досліджень, зокрема оглядова стаття, що підтверджує користь омега-3 жирних кислот для серцево-судинної системи.

Три основних омега-3 – це альфа-ліноленова кислота (АЛК), ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) та докозагексаєнова кислота (ДГК). Двома найбільш корисними для здоров'я є EPA та DHA.

Ці жирні кислоти вважають «необхідними жирами», тому що людський організм не виробляє їх. Тож, ми повинні споживати їх лише з їжею. Риба є найкращим джерелом омега-3 ЕПК та ДГК. Існують і рослинні джерела АЛК, такі як волоські горіхи та насіння льону.

Відповідно до AHA, здорове харчування та активний спосіб життя повинні бути вашою першою лінією оборони, щоб зберегти серце здоровим, але оскільки більшість з нас не вживає принаймні дві порції жирної риби на тиждень, лікарі рекомендуть жирні кислоти омега-3 додатково.

Фактично, дані AHA про споживання продуктів харчування показують, що тільки від 16 до 24% дорослих дотримуються щотижневої рекомендації щодо риби, що містить не менше двох порцій (100 г) жирної риби на тиждень.

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Скільки корисних жирів буде достатньо?

Щоби допомогти знизити ризик ішемічної хвороби серця та вилікувати цей стан, AHA рекомендує щоденну добавку омега-3 ЕПК та ДГК, яка забезпечує не менше одного грама або 1000 міліграмів (мг) ЕПК та ДГК.

Якщо у вас діагностовано високий вміст тригліцеридів (жирів у крові), рекомендується від двох до чотирьох грамів ЕПК та ДГК на день у формі капсул та під наглядом лікаря.

Якщо у вас немає проблем із серцем, якщо ви взагалі не їсте рибу або їсте її рідко

Ваша добова доза 1000 мг ЕПК та ДГК.

Якщо ви їсте 2-3 порції риби на тиждень, як рекомендується, вам може знадобитися менше. Єдиний спосіб дізнатися напевно, чи отримуєте ви достатню кількість EPA і DHA, це перевірити їх рівень. Все, що потрібно, це простий тест на укол пальця в домашніх умовах.

Як вибрати добавку омега-3 жирних кислот

Шукайте добавки, що містять не менше 500 мг ЕПК та ДГК на одну порцію. Приймаючи двічі на день, ви отримуватимете рекомендований один грам на день.

Перевірте, чи є бренд добавки членом Глобальної організації ЕПК та ДГК Омега-3 (GOED). Компанії-члени GOED дотримуються стандартів якості та етики, які є одними з найсуворіших у світі. Ще одна хороша перевірка – подивитися, чи має добавка 5-зірковий рейтинг за програмою міжнародних стандартів риб'ячого жиру (IFOS).

А як щодо інших добавок для здоров'я серця?

Можливо, ви чули, що антиоксидантні добавки допомагають у лікуванні серцево-судинних захворювань; проте поки немає достатніх наукових даних, що підтверджують використання антиоксидантів, включаючи вітаміни A, C, E або бета-каротин, для здоров'я серця. Натомість органи охорони здоров'я зазвичай рекомендують дотримуватися дієти, подібної до середземноморської, яка багата рослинними продуктами, морепродуктами, ненасиченими жирами, цільними зернами і містить невелику кількість продуктів тваринного походження, насичених жирів і натрію.