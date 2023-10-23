Чому лікарі заборонили харчуватися лише куркою: перевірте, чи немає вас у зоні ризику

У щоденному раціоні мають бути всі види м'яса: чому не можна їсти лише курятину.

Лікарі-дієтологи назвали низку небезпечних наслідків, які може спричинити щоденне вживання курятини. Випадатимуть волосся і зуби, будуть подразнення та висипання на шкірі, виснажуватимуть часта слабкість і хронічна втома. Ці симптоми викликані неправильним харчуванням, зокрема виключенням із раціону деяких видів м’яса. Тому потрібно їсти всі види м’яса, оскільки воно багате на залізо. Розповідаємо, що може статися, якщо вживати лише куряче м’ясо, та які ще продукти харчування, окрім м’яса, потрібно їсти, аби запобігти хворобам.

Чому не можна їсти лише куряче м’ясо

Куряче м’ясо містить багато різних вітамінів і мікроелементів, які корисні для нашого здоров’я. Але якщо його вживати занадто часто або надати перевагу лише курятині, це може призвести до дефіциту інших мікроелементів в організмі, зокрема заліза. А це не мине безслідно для здоров’я, оскільки куряче м’ясо не має стільки заліза у своєму складі, як, наприклад, яловичина. А коли в організмі не вистачає заліза, це може призвести до слабкості та анемії.

Також курка містить у собі дуже мало жирів, які важливі для шкіри, нігтів і волосся. Тваринні жири важливі для нормальної роботи нервової системи. Якщо жири споживати в меншій кількості, ніж це потрібно організму, то це призведе до дефіциту енергії та порушенню роботи внутрішніх органів. Наприклад, свинячий жир допомагає виділенню жовчі й ферментів, бере участь у травленні та покращує мікрофлору кишківника.

Також лікарі зазначають, якщо їсти лише курятину, це може призвести до нестачі деяких волокон, без яких неможливе належне функціонування організму. Тому варто урізноманітнити свій раціон іншими видами м’яса і не обмежуватися курятиною.

Що потрібно їсти ще, аби запобігти анемії

Окрім курячого м'яса, щоб не мати проблем зі здоров’ям, потрібно вживати інші продукти харчування з високим вмістом заліза. Це свиняча, куряча та яловича печінка, м’ясо кролика, ягняти, індички, яловичий язик. Також їсти каші – гречану, пшоняну, ячну та вівсяну.

Дуже багато заліза в ягодах чорниці, сухофруктах, горіхах, гарбузовому й соняшниковому насінні. Зелені листові овочі також багаті на вміст заліза, зокрема шпинат і морська капуста. Також до раціону варто додати бобові – квасолю та горох, сою і жовток яєць. Неодмінно треба вживати морепродукти, ікру морської риби та оселедець.

Також варто звернути особливу увагу на вживання молочних продуктів, які запобігають дефіциту заліза в організмі.

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