Чому ви регулярно прокидаєтесь о третій годині: причини та що з цим робити

Чому люди регулярно прокидаються о третій годині ночі

Феномен регулярного пробудження о 3 годині ночі є поширеним явищем, це проблема, знайома багатьом людям. Цей феномен має наукове пояснення і не одне.

У чому причина пробудження о 3 годині ночі

Людський сон, так само як і інші біологічні фази людського життя регулюються циркадними ритмами. Ці ритми частіше називають біологічним годинником, який регулює чергування сну і неспання, харчову поведінку, концентрацію гормонів і тиск. Циркадні ритми регулюються вони не силою волі, а гормонами, генами й білками, а також зовнішніми факторами, наприклад, сонячним світлом.

На першій фазі сну людина входить у легкий сон, м’язи розслаблюються, а серцевий ритм та дихання сповільнюються. Друга фаза пов’язана з поверхневим сном, під час якого легко прокинутися. Глибокий сон відбувається на третій фазі, у цей період мозок генерує повільні хвилі, організм відновлюється, а імунітет підсилюється. Під час четвертої стадії мозкова активність піднімається до рівня, які майже досягає нормальної активності під час неспання. І саме після цієї стадії люди часто прокидаються природним шляхом, і коли вони засинають, цикл починається знову. Найчастіше - це відбувається о третій годині ночі.

Феномен пробудження о третій годині ночі повязаний з зниженням рівня гормону сну мелатоніну. Пік його виробітку припадає на період з 11 вечора до третьої ночі. До другої години ночі вироблення мелатоніну починає знижуватися. Одночасно починається вироблення кортизолу, який збуджує нервову систему, і людина прокидається.

З віком циркадні ритми та структура сну зазнають змін. У молодості сплять краще та глибше, а літні люди зазвичай перебувають у легких фазах сну.

Крім цих, природніх причин, прокидатися постійно вночі можуть змушувати людину і ініші причини, як , наприклад, стреси, хвороби, переідання, алкоголь, спека.

Як впоратися із ситуацією

Потрібно потурбуватися про гігієну сну - відмовитися від простих вуглеводів, булок, хліба, бутербродів. Така їжа тільки розгойдує та мобілізує нервову систему через приплив енергії. Принаймні, від подібної їжі варто утриматися за 2 години до сну.

Варто відмовитися від вирішення проблем та планування справ перед відходом у ліжко. Коли починається планування, нервова система переходить у режим „Навіщо спати? Не треба спати – треба вирішувати проблеми“.

Не варто перед сном підбадьорювати себе напоями, що містять кофеїн, алкоголем.

Якщо заснути назад ніяк не виходить, не потрібно включати світло, брати в руки гаджети і починати посилено думати.

Потрібно створити оптимальні температурні умови для сну - охолодити кімнату, постіль, себе перед сном.

Якщо впоратися самостійно з безсонням після постійного пробудженні серед ночі не виходить, потрібна допомога фахівця. До лікаря потрібно звернутися, якщо пробудження супроводжуються страхом ночі, проявом прискореного дихання, стисненням в грудях, серцебиттям тощо.

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