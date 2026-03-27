Чому молоко корисне не всім: які альтернативи можна вживати

Десятиліттями молоко вважалося універсальним продуктом, який підходить усім. Але все більше людей помічають: після склянки молока з’являються дискомфорт і важкість у шлунку.

Дієтологи пояснюють: річ не в якості продукту, а в особливостях нашого організму.

Нестерпність лактози трапляється набагато частіше, ніж ми думаємо. Це не хвороба, а природна особливість організму.

Лактоза — це молочний цукор, який розщеплює фермент лактаза. Якщо його недостатньо, шлунок не справляється з перетравленням, і з’являються здуття, важкість та інший дискомфорт. Багато хто помилково звинувачує «погане молоко», хоча насправді проблема в ферменті.

У дітей зазвичай виробляється достатньо лактази, але з віком її кількість зменшується. Деякі народи взагалі майже втратили здатність перетравлювати лактозу через історичні особливості харчування.

Дієтологи наголошують: нестерпність лактози — не привід відмовлятися від молочних продуктів. Є безлактозні альтернативи, які зберігають смак і користь молока.

У такому молоці лактоза вже розщеплена, і організм сприймає його набагато легше. Також корисними залишаються кисломолочні продукти — у них лактоза частково оброблена бактеріями.

Деякі люди можуть пити молоко у невеликих кількостях. Все залежить від індивідуальної чутливості.

Головне — слухати своє тіло. Якщо після молока з’являється дискомфорт, варто спробувати альтернативи. Рослинні напої теж можуть замінити молоко, хоча в них часто менше білка і кальцію.

Дієтологи радять обирати продукти з доданим кальцієм, щоб підтримувати баланс у раціоні.

Молоко корисне, але не універсальне — і в цьому немає нічого дивного. Головне — підібрати варіант, який підходить саме вашому організму. Тоді користь і задоволення від продукту будуть на максимумі.

