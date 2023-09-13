Чому моркву потрібно вживати щодня: корисні властивості овоча, про які мало хто знає

Кожен з дитинства, напевно, знає, що морква корисна для зору та очей. Але це далеко не єдина лікувальна властивість цього помаранчевого овоча. Завдяки вмісту калію, фосфору, магнію, йоду, кальцію, вітамінів А, В3, Е, К, фолатів, каротиноїдів та антиоксидантів морква є тим продуктом, який потрібно споживати щодня.

Корисні властивості моркви, про які знають не всі

Для здоров'я очей

Нестача вітаміну А — часта причина проблем зору у дітей та вікової дегенерації жовтої плями ока. Дефіцит цього вітаміну може навіть призвести до курячої сліпоти. Щоденна норма вітаміну А для дорослих міститься у 200 г моркви. Лютеїн і зеаксантин, які також є в моркві, захищають сітківку та кришталик.

Захищає шкіру від сонячних променів

Антиоксиданти та каротиноїди у складі моркви захищають шкіру від шкідливих сонячних променів і в разі опіків сприяють її швидкому загоєнню.

Допомагає схудненню

Щоб схуднути, потрібна клітковина, — вона необхідна насамперед для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. А її достатньо в моркві.

Щоб знизити денне споживання калорій, використовуйте моркву для перекушування.

Для профілактики деяких видів раку

Каротиноїди, які містить морква, є потужними антиоксидантами, що зменшують кількість вільних радикалів в організмі. Дослідження підтвердили, що вживання моркви знижує ризик розвитку раку легенів, молочних залоз і товстої кишки.

Регулює кровʼяний тиск

В моркві багато калію, який балансує рівень натрію та допомагає виводити його надлишки з організму, що знижує навантаження на серце й регулює кров'яний тиск.

Для здоров'я зубів

Вживання сирої моркви є ефективним механічним засобом очищення зубів. А ще вона провокує організм виділяти велику кількість слини, яка має лужне середовище, що допомагає контролювати кислотоутворювальні мікроорганізми в ротовій порожнині.

Зміцнює нігті й волосся

Бета-каротин, на який багата морква, зміцнює волосся й нігті.

Запобігає старінню

Антиоксиданти, які у великій кількості містяться в моркві, допомагають запобігти появі зморшок, роблячи шкіру пружною, а також появі інших ознак старіння.

Кожному чоловікові треба з'їдати хоча б одну моркву в день

Морква в сирому вигляді допомагає ендокринній системі виробляти тестостерон — важливий чоловічий статевий гормон. Добова доза тестерону — приблизно 200-300 грамів моркви. Тобто достатньо однієї середньої морквини, щоб отримати лікувально-профілактичний ефект.

Кому моркву краще не їсти

Для переважної більшості людей морква буде лише корисною. У деяких людей вона може бути причиною метеоризму. Вагітним треба бути обережним з морквою, тому що надлишок вітаміну А може викликати вроджені аномалії розвитку плоду.

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