Чому на ніч не варто їсти банани з кефіром

Чому не можна їсти банани на ніч / © unsplash.com

Реклама

Такий дует часто запускає процеси інтенсивного бродіння в кишечнику, що проявляється здуттям живота, надмірним газоутворенням і погіршенням якості нічного відпочинку.

Банан містить природні цукри та крохмаль, а кефір є кисломолочним продуктом із активною мікрофлорою. У шлунково-кишковому тракті ця комбінація створює умови для швидкої ферментації. Уже за короткий час після вживання може з’явитися важкість, спазми та відчуття роздутості.

Чому банан і кефір дають «ефект бродіння» в животі

Окремо ці продукти не викликають проблем. Кефір підтримує мікрофлору кишечника, а банан забезпечує енергію та калій. Але разом вони вступають у небажану взаємодію.

Реклама

Фруктові цукри банана у поєднанні з кислим середовищем кефіру активізують процеси бродіння. У кишечнику накопичуються гази — метан, вуглекислий газ та інші сполуки, що і провокує здуття живота та дискомфорт.

Саме тому банани належать до продуктів, які небажано вживати у вечірній час, особливо перед сном. А кефір у такій комбінації перестає бути «легким перекусом» і фактично підсилює навантаження на травлення.

Як це впливає на сон, самопочуття і фігуру

Наслідки відчуваються не лише в животі. Здуття створює внутрішній тиск, заважає нормальному диханню і розслабленню тіла. Людина відчуває важкість, часті пробудження, не може знайти зручну позу для сну.

У результаті порушується глибока фаза сну, і навіть тривалий нічний відпочинок не дає відчуття відновлення. Зранку це проявляється втомою, дратівливістю та «розбитістю».

Реклама

Є й інший аспект — вплив на вагу. Банан містить швидкі вуглеводи, а вночі організм практично не витрачає енергію. У поєднанні з кефіром це створює зайве навантаження на травлення та може сприяти накопиченню калорій у вигляді жирових запасів.

Також варто враховувати візуальний ефект: через здуття живіт може виглядати більшим, ніж є насправді.

Що краще їсти перед сном без шкоди для організму

Якщо вечірнє перекушування необхідне, краще обирати легкі білкові продукти, які не викликають бродіння. Це може бути варене яйце, нежирний сир, трохи курячого м’яса, риба або морепродукти. Вони добре насичують і не перевантажують шлунок.

Кисломолочні продукти допустимі, але окремо і без фруктових добавок. Кефір або натуральний йогурт краще вживати щонайменше за 1–2 години до сну.

Реклама

Ключове правило для нормального травлення та здорового сну просте: останнє приймання їжі — за 2–3 години до відпочинку.

А банани варто перенести на першу половину дня, коли організм краще засвоює вуглеводи та перетворює їх на енергію, а не на дискомфорт у животі.

Новини партнерів