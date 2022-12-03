Чому не можна давати дитині воду до шести місяців життя: прості поради

Грудне молоко є найкращою їжею та напоєм для немовляти протягом перших шести місяців життя.

Про це інформує UNICEF Ukraine.

У цей період маля не потребує ніякої іншої їжі чи напоїв, зокрема води. Навіть у жаркому сухому кліматі грудне молоко повністю задовольняє потребу дитини в рідині.

Вода до 6 місяців може нашкодити малюкові. Вона наповнює шлунок дитини та створює хибне відчуття ситості. Через це немовля не проситиме груди та не отримає необхідних калорій та корисних речовин із материнського молока. Також важко гарантувати безпеку питної води та чистоту посуду, з якого допоюють немовля.

З 6 місяців пропонуйте дитині невелику кількість води – почніть із чайної або столової ложки. Основним джерелом рідини для дитини має залишатися материнське молоко.

Норма води для маляти 6-12 місяців – 120-240 мл на день.

Не додавайте до води підсолоджувачів. Не давайте дитині воду з неперевірених джерел. Вчіть дитину пити з чашки.

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Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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