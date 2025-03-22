Чому не можна мити сиру курку з магазину перед приготуванням: чим це небезпечно

Курка – один із найпопулярніших інгредієнтів у багатьох стравах, проте навколо її приготування існує чимало хибних уявлень. Одне з таких – міт про необхідність мити курку перед термічним обробленням.

Багато людей вважають, що м’ясо потрібно обов’язково мити перед приготуванням, але це не є необхідним. Курку та інше м’ясо не варто промивати перед термічним обробленням. Про це пишуть у виданні Martha Stewart з посиланням на різноманітні дослідження.

Довгий час єдиним аргументом проти миття курячої тушки було твердження, що після води м'ясо стає жорстким і втрачає смак. Однак нещодавно британські експерти з Агентства харчових стандартів представили ще одну причину, чому не варто мити курку. Вони з'ясували, що миття не знищує бактерії, а, навпаки, сприяє їх розповсюдженню (аерозолі) по всій тушці, раковині та поверхнях на кухні.

Дослідники стверджують, що оброблення курки водою може привести до поширення бактерії "кампілобактер", яка викликає серйозне інфекційне захворювання — кампілобактеріоз. Це захворювання супроводжується такими симптомами як нудота, висока температура, блювання, болі в животі та загальна інтоксикація організму. Ускладненнями можуть стати перитоніт, апендицит і інші важкі патології, що інколи призводять і до летальних наслідків.

Американські вчені з Університету Дрексела також дотримуються думки, що курку не слід мити. Вони пояснюють, що гаряча вода не здатна змити всі бактерії, а от бризки під час миття можуть рознести мікроби по кухні. Якщо після цього на місцях потрапляння бризок залишити їжу або прилади, це може мати неприємні наслідки.

Згідно з статистикою, у Великій Британії від кампілобактера щорічно хворіє понад 200 тисяч людей, а в США ця бактерія стає причиною близько 70 смертей на рік. Тому експерти радять відмовитися від миття курки, а замість цього обробляти її зняттям шкірки.

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