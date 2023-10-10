Чому не можна пити дуже гарячий чай: онкологи попередили про ризик захворювання на рак

Онкологи застерігають: чому не варто пити дуже гарячі напої і як правильно вживати чай та каву.

Нам восени дуже хочеться зігрітися гарячим напоєм, але лікарі застерігають від такої звички. Оскільки дуже гарячий напій може завдати непоправної шкоди здоров’ю. Медики вважають, що між онкологією та дуже гарячими напоями є прямий зв’язок. Розповідаємо, чому не можна пити дуже гарячий чай і як такий напій може зашкодити здоров’ю.

Чому не можна пити дуже гарячий чай

Вживання дуже гарячих напоїв може призвести до розвитку раку стравоходу. Медики розтлумачують це так: будь-який гарячий напій пошкоджує клітини внутрішньої поверхні стравоходу, через що утворюються мікротравми. І саме ці маленькі рани можуть призвести до ризику захворювання на рак.

Лікарі говорять, що навіть чашка гарячого чаю може нашкодити здоров’ю. Онкологи з цього приводу б’ють на сполох. Оскільки будь-яка їжа або напій, що має більшу температуру, ніж 43 градуси, може обпекти шкіру. А рідина, вища за 71 градус, її просто ошпарить. Тому, коли ви заварили каву або чай і почали відразу пити напій, то ваш стравохід може дуже серйозно постраждати.

Як гарячі напої впливають на організм людини: дослідження

На тему зв’язку гарячого чаю та розвитку онкології проведено не одне наукове дослідження. Зокрема, вчені проаналізували спосіб життя 500 тис. британців, вони зіставляли їхнє здоров’я з повсякденними звичками. І з’ясували: у тих, хто пив гарячий або дуже гарячий чай, ризик розвитку хвороби на рак стравоходу був підвищений у 5,5 разів. Оскільки дуже гаряча вода провокує запалення стравоходу, що збільшує ризик розвитку онкології.

Ще є ціла теорія канцерогенності гарячих напоїв. Вчені, прихильники цієї теорії, вважають: якщо окріп пошкоджує тканину стравоходу, організм починає виробляти нові клітини, щоб загоїти опіки. І чим частіше та швидше він це робить, тим вищі ризики генетичних помилок, тобто розвитку аномальних ракових клітин. Окрім того, чай мате, який має температуру понад 65 градусів, є канцерогенним для людини.

Як пити гарячий чай, щоб не було шкоди для здоров’я

Медики радять заварювати чай і не поспішати відразу його пити, потрібно дати напоєві трохи охолонути і лише тоді вживати. Найкращим варіантом буде такий: температура чаю або іншого напою повинна дорівнювати температурі тіла. Такий напій може бути гарячіший за 40 градусів, але окріп категорично не можна пити. Якщо за станом здоров’я немає протипоказань, то у чай чи каву можна додавати молоко.

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