Чому не можна пити каву та чай із паперових стаканчиків: прихована небезпека

Лікарі назвали небезпеку паперових стаканчиків: пити з них категорично не можна

Кожен із нас хоч іноді купує гарячі напої в одноразових паперових стаканчиках. Це дуже зручно. Особливо, коли поспішаєш на роботу або просто прогулюєшся. Більшість впевнені, що стаканчики дійсно зроблені з паперу, але це не так. І пити з них гарячі напої небезпечно для здоров'я.

З чого виготовляють паперові стаканчики

Як відомо, папір пропускає воду, а паперові стаканчики чомусь ні. Річ у тому, що для виробництва стаканів у папері створюється прошарок з поліетилену, який не пропускає воду та не дає посуду розвалюватися.

Чим небезпечні "не зовсім" паперові стаканчики

Як свідчать дослідження, протягом 15 хвилин в гарячу воду (каву чи чай) потрапляють до 25 тисяч мікрочастинок пластику, який людина випиває. В організм потраплять різноманітні канцерогени – свинець, фенол, камедь, формальдегіди.

За допомогою іонної хроматографії вчені спостерігали за процесом перенесення іонів із захисного шару паперових стаканчиків у воду. Стаканчики "переносять" у воду іони важких металів, таких як паладій, хром і кадмій, і деякі небезпечні сполуки, що використовуються в гідрофобному покритті.

Як відзначають дослідники, при вживанні рідини з паперових стаканчиків не менше трьох разів на день, в організм людини потрапляє близько 75 тисяч частинок важких металів та інших елементів, які можуть бути небезпечні для здоров'я людини.

Систематичне вживання напоїв з таким складом може викликати серйозні захворювання у дорослих, серйозні патології у дітей, погіршення імунітету і навіть смерть.

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