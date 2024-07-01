Чому не можу схуднути: дієтологиня назвала 5 найпоширеніших помилок

Будь-хто, хто намагався скинути кілька кілограмів, знає, що насправді це набагато складніше, ніж просте порівняння калорій, що надходять, і калорій, які витрачаються. Від емоційного приймання їжі до останніх модних дієт, існує незліченна кількість помилок у схудненні, які можуть звести нанівець зусилля схуднути.

Лікарка-дієтологиня Кріс Мор розповіла про п’ять найбільших помилок, які люди роблять, коли намагаються схуднути.

Чому з віком схуднути стає важче

З віком втрата ваги може бути особливо важкою через природні зміни в організмі. Рухливість стає обмеженою, спостерігаються вікові гормональні зміни — зниження рівня естрогену та прогестерону під час менопаузи може особливо ускладнити втрату ваги. Сповільнюється метаболізм, ви спалюєте менше калорій, відбувається втрата м’язової маси.

Більше руху, регулярна фізична активність, силові тренування, правильне харчування, звичайно, допоможуть схуднути. Важливо, на думку дієтологині ще й не робити поширені помилки, які заважать схуднути.

Постановка високих цілей

Однією з найпоширеніших помилок, яку люди роблять на шляху до схуднення, є постановка нереалістичних цілей. «Занадто високі цілі, як-от скинути 20 фунтів за місяць, зазвичай призводять до розчарування та втрати мотивації», — каже Мор. Натомість «краще прагнути до досяжного, поступового прогресу», зробити свої цілі більш досяжними.

Покладатися виключно на вагу

Зважування — не єдиний, і не завжди вірний інструмент відстежування процесу схуднення. Річ у тому, що збільшення м’язів може компенсувати втрату жиру, що все ще є позитивним результатом, навіть якщо вага залишається незмінною.

Тому замість того, щоб зосереджуватися лише на вазі, дієтологиня радить розглядати інші показники прогресу, такі як зниження артеріального тиску під час щорічного медичного огляду, міцніший сон тощо.

Постійний підрахунок калорій

Просте зменшення калорій без врахування поживної цінності їжі може призвести до втрати енергії та зменшення активності. Важливо вибирати правильні, поживні продукти, такі як овочі, фрукти, нежирні білки та цільні зерна, які забезпечують організм енергію, допомагаючи почуватися активними протягом дня.

Наприклад, замість низькокалорійної обробленої закуски, у якій бракує поживних речовин, скуштуйте грецький йогурт з ягодами або жменею горіхів. Ця більш здорова альтернатива забезпечує білок, корисні жири та клітковину, щоб довше залишати вас ситими.

Пропущені приймання їжі

Пропущені приймання їжі в спробі скоротити калорії можуть мати зворотний ефект. Пропуск їжі може призвести до переїдання пізніше, – вважає Мор. Краще робити ставку на регулярному, збалансованому харчуванні з сумішшю білка, корисних жирів і складних вуглеводів, які допоможуть підтримати стабільний рівень цукру в крові та зменшити тягу.

Споживання недостатньої кількості білка та клітковини

За словами Мора, це поширена помилка, яку люди роблять, намагаючись зменшити дефіцит калорій. «Білок і клітковина насичують і допомагають підтримувати м’язову масу та здоров’я травної системи, завдяки чому легше залишатися в межах дефіциту калорій, почуваючись ситим і задоволеним», — пояснює Мор.

Ідея полягає не просто в тому, щоб додати білок до поточного щоденного споживання». «Замість цього замініть інші варіанти, такі як рафіновані вуглеводи та продукти з високим вмістом цукру». І замінити їх потрібно продуктами з високим вмістом білка, такими як «яйця, грецький йогурт або нежирне м’ясо та продуктами, багатими клітковиною, такими як квасоля, сочевиця та овочі».

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