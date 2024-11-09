Чому не варто їсти вівсянку щоранку: лікарі назвали несподівану шкоду популярного сніданку

Серед українців найпопулярнішим сніданком є вівсянка. Її вважають надзвичайно корисним продуктом, адже в ній міститься чимала кількість клітковини. Однак, не все так однозначно.

Виявляється, кажуть дієтологи, щоденне вживання вівсянки може стати причиною погіршення вашого самопочуття.

Насамперед, в організмі різко зростає рівень цукру. Це пояснюється тим, що більшість полюбляє підсолоджувати сніданок, додавати до вівсянки шоколадну стружку, банани чи інші солодкі продукти. Як результат, її поживність зменшується.

До того ж, вівсянка містить у великій кількості фітинову кислоту. Ця речовина затримує всмоктування кальцію в кишківнику. Більше того, фітинова кислота ще й вимиває цей важливий мікроелемент з наших кісток.

За даними ВООЗ, саме зайва кількість фітинової кислоти в продуктах, які ми вживаємо щодня, в 50% випадків є причиною розвитку залізодефіцитної анемії.

Насамкінець, вівсянка — це досить калорійний продукт, який викликає важкість в животі. Багаточисленними дослідженнями було доведено, що спершу вживання великої кількості круп щодня викликає покращення перистальтики, однак, з часом, це стає причиною розвитку синдрому роздратованого кишківника.

Тому не слід їсти вівсянку на регулярній основі. Краще вживати її в обід або чергувати з іншими сніданками, в тому числі й крупами.

Читайте також: