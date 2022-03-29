Чому обід має бути повноцінним: дієтологиня перерахувала складові денного раціону

Ви, ймовірно, часто чуєте про необхідність снідати. Це визнано важливою складовою здорового харчування. Але також слід приділяти увагу іншим прийомам їжі, обіду зокрема. Обов'язково потрібно виділити час на обід, навіть якщо у вас дуже напружений графік роботи.

Пропуск обіду може викликати дратівливість, денний спад енергії.

"І найгірше, ви ймовірно, споживатимете більше калорій ввечері, бажаючи компенсувати дефіцит енергії та вгамувати голод. Це найпростіший шлях до переїдання і зайвих кілограмів. Рясна вечеря буде впливати і на якість сну", — написала дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі.

Тому обід має бути повноцінним. І найкращий принцип, який можна використовувати для формування обіду — білок + складні вуглеводи + овочі + корисні жири в одній тарілці.

Білок для обіду: м'ясо, птиця, риба, бобові та морепродукти.

Складні вуглеводи: хліб цільнозерновий, паста з твердих сортів пшениці, каші з цільних круп.

Овочі можуть бути будь-які. У зимовий час краще використовувати тушковані, запечені овочі або квашені.

Корисні жири: рослинні масла, горіхи, авокадо, сметана 10-15%, йогурти для заправки салатів.

На інфографіці Світлани Фус — ідея простого, здорового і ситного обіду, який можна швидко приготувати.

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Використовуйте обідній час як можливість відволіктися від роботи, відійти, наприклад, від екранів моніторів і переключити свою увагу.

Зосередьтеся на їжі — це сповільнить швидкість прийому їжі, ви зможете приділити більше уваги смаку їжі, насолодитися її кожним шматочком.

Краще організувати свій день, підтримати відчуття ситості і уникнути вечірнього переїдання дійсно вам допоможе здоровий, збалансований обід.