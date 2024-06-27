Чому під час критичних днів так сильно хочеться солодкого: не всі про це знають

Практично кожна жінка хоча б раз переживала ситуацію, коли під час місячних хочеться солодкого. В такі моменти дійсно з'являється бажання наїстися цукерок, тістечок чи шоколаду. Чому ж так відбувається?

Головною причиною, чому під час критичних днів жінці хочеться солодкого, є особливість жіночого організму. Менструальний цикл має кілька періодів. В першому відбувається дозрівання яйцеклітини, кількість естрогену в крові стрімко зростає аж до овуляції, коли рівень гормону сягає свого піку. Саме тоді жінкам хочеться з'їсти щось солоне або гостре.

Друга фаза відрізняється зростанням рівню прогестерону, який необхідний, щоб регулювати цикл місячних, а ще допомагає створити більш сприятливі умови для розвитку ембріона, якщо вагітність все ж настане. В цей час організм жінки потребує вуглеводів, які легко засвоюються. А тому солодощі, особливо шоколад, є найкращим їхнім джерелом.

Ще одна причина, чому під час менструації постійно хочеться солодкого, полягає в тому, що жінці не вистачає енергії, а тому її організм намагається її заповнити якнайшвидше. На наш настрій та харчові уподобання впливають гормони.

Якщо жінка завагітніє і місячні не прийдуть, їй все одно захочеться солодкого. Але причина вже буде інша. Організм майбутньої мами починає змінюватися, а тому намагається накопичити якомога більше корисних речовин. В такому разі починає тягнути або на солодке, або на солоне. Цікаво, що в деяких культурах саме за цією ознакою визначають стать дитини: тягне на солодке — буде дівчинка, на солоне — хлопчик.

Третьою причиною, чому під час критичних днів організм "вимагає" солодкого, є авітаміноз. Проте, зазвичай, коли нам не вистачає мінералів чи вітамінів, то буде тягнути на щось конкретне, а не абстрактне. Вирішується проблема дуже просто: тілу потрібно дати те, чого воно хоче. Так воно насититься і ви зможете спокійно жити далі. Однак, за постійного авітамінозу тяга до солодкого та борошняного буде відбуватися кожного циклу.

Чи можна їсти шоколад під час місячних? Фахівці стверджують, якщо дуже хочеться солодкого, варто побалувати своє тіло, однак їсти слід лише темний шоколад. Цей продукт містить багато заліза і магній, які допомагають відновити баланс мікроелементів в організмі під час крововтрати та додатково зменшують прояви симптомів критичних днів.

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