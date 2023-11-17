Чому після 50 років випадає волосся: які є причини і як уникнути облисіння

Що потрібно робити, щоб не випадало волосся: поради лікарів.

Випадіння волосся з віком неминуче. Невблаганна статистика свідчить, що найчастіше ця проблема стосується чоловіків. Однак жінки від цієї неприємності страждають не менше. Розповідаємо, що може стати причиною випадіння волосся і як із цим боротися.

Неправильний догляд за волоссям

Напевно всім відомо, що через неправильно підібраний шампунь чи туго заплетені коси волосся може випадати частіше. Також цієї проблеми не уникнути, якщо ви користуєтеся феном чи праскою для волосся.

Щоб урятувати ситуацію, проконсультуйтеся зі своїм майстром і підберіть правильні засоби для миття голови. Також, якщо проблема вже наявна, варто змінити зачіску на об’ємну. Можна використовувати пінки та муси для надання локонам потрібного об’єму.

Надмірне вживання жирної їжі

Жирна їжа – це шлях до високого холестерину та набору зайвої ваги. Також медики застерігають утримуватися від жирної пересмаженої їжі, бо це призводить до випадіння волосся. Особливо це стосується ковбас, бекону, різних копченостей та шинки.

Існує природній цикл росту волосся – одне випадає, а натомість виростає нове. Але занадто велика кількість жирів в організмі блокує ріст нового волосся і спричиняє його випадіння. Втім є поліненасичені жири, які містяться в рибі, авокадо, насінні та горіхах, які здатні зміцнювати корені локонів і пришвидшувати їхній ріст. Тому важливо після 50 років харчуватися правильно і збалансовано, аби в їжі буди присутні всі необхідні вітаміни та мікроелементи.

Чи може дієта спричинити випадіння волосся?

Так, оскільки ті, хто обмежує себе в їжі, іноді роблять це, не дотримуючись правил здорового харчування. Тоді волосся починає випадати, оскільки в організмі не вистачає білка для вироблення колагену.

Серйозне обмеження кількості калорій призводить до того, що організм економить енергію і перестає витрачати її на ріст нового волосся. У такому випадку, якщо ви дотримуєтеся дієти, потрібно їсти достатню кількість білка. Тоді в організмі вистачатиме будівельного матеріалу для появи і росту нового волосся.

Після 50 років краще вживати нежирні білкові продукти і стежити за тим, щоб в раціоні вистачало протеїну. Тоді ви не матимете проблем із випадінням волосся чи облисіння.

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