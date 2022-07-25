Чому потрібно їсти персики: антидепресант та інші корисні властивості фрукта та протипоказання

Персик – фрукт, який потрібно обов'язково регулярно споживати влітку. Як вибирати персики, про їх корисні властивості, кому треба обережно їх вживати — в матеріалі ТСН.ua

Спочтаку розберемося, які є види персиків. Персики бувають:

Звичайні чи класичні, на них є пушок, а кісточка легко відокремлюється від м'якоті.

Нектарини з гладкою шкірою, кісточка так само легко відокремлюється.

Іінжирні пприплюснутої форми.

Як вибирати персики

На дотик - стиглі персики пружні.

На запах - нюхаємо персик, аромат має бути сильним і приємним, без домішки бродіння чи в'янення.

Можна дивитися на зріз, найсолодші сорти мають рожеву та білу середину. Хоча на цей критерій впливає регіон походження фрукта.

Якщо персики виявляться недозрілими, потрібно дати їм час «долежати» за кімнатної температури протягом 4-6 днів. Якщо хочете прискорити процес, покладіть персики в один паперовий пакет із яблуками, бананами або абрикосами. Вони виділяють етилен, що активізує процес дозрівання.

Стиглі персики довго зберігатися не можуть. Трохи продовжити їхній термін життя якщо покласти їх в паперовий пакет при температурі близько нуля в холодильнику. А щоб зберегти персики на тривалий період, краще їх заморозити.

Склад та харчова цінність персика

Персик – дієтичний фрукт, калорійність персика становить всього 45 ккал на 100 грамів, тому він часто зустрічається в меню різних дієт. А водночас персик дуже корисний продукт багатий вітамінами та мінералами.

Найбільше у складі персика вітаміныв А, С, Е, групи B, бета каротину, таких мінералів як кальцій, кремній, магній, натрій, фосфор, залізо, йод.

Корисні властивості персиків

Персик — низькокалорійний продукт, який потрібний тим, хто стежить за своєю вагою.

Аромат персика здатний діяти на організм людини як антидепресант. Фрукт впливає на діяльність мозку, покращуючи пам’ять і підвищуючи концентрацію уваги.

Залізо, вітамін К та лікопен у складі фрукта позитивно впливає на серцево-судинну систему, персики приносять користь при аритмії та анемії.

Стимулюють роботу травного тракту та перистальтики, позбавляючи печії та запорів.

Налагоджують процес жовчовиділення.

Вітамін В у складі сприяє покращенню зору.

Корисні для людей із захворюваннями нирок, печінки та жовчного міхура.

Рекомендується їсти при подагрі та ревматизмі.

Регулярне вживання запобігає розвитку сечокам'яної хвороби.

З олії персикових кісточок роблять основу для доглядових кремів і масел для зрілої шкіри

Чим корисний персик для здоров'я жінок

Персики корисні для вагітних. Допомагають упоратися із симптомами токсикозу.

Фолієва кислота, яка є в персиках потрібна для формування дитини при вагітності.

Вживання персиків — профілактика втоми ніг та судом.

Персики виводять зайву рідину з організму, що робить їх корисними для тих, у кого з'являються набряки.

Підтримують роботу серця.

Клітковина нормалізує роботу кишківника.

Педіатри рекомендують помірно вживати персики під час лактації, але за умови, що до пологів мама вже вживала цей фрукт.

Персики вважаються плодами краси, вони добре впливають на шкіру, волосся та нігті.

Користь персиків для здоров'я чоловіків

Персики незамінні для раціону чоловіків, тому що у них є цинк.

Персики підтримують здоров'я передміхурової залози, запобігаючи її захворюванням.

Регулярне вживання персиків допомагає виведенню зайвої рідини, а це, своєю чергою, запобігає сечокам'яній хворобі та подагрі.

Шкода від персиків

Протипоказань для вживання персиків не багато.

У персиках міститься багато вуглеводів і цукру, тому їх не рекомендують вживати людям з цукровим діабетом і ожирінням.

Алергії на фрукти та ягоди виникають у багатьох людей. Персик – не виняток. Найпідступніша частина плоду — шкірка з ворсинками. Тому в дитячий прикорм персики вводять виключно в очищеному вигляді та маленькими шматочками.

З обережністю потрібно вживати персики, як і інші свіжі фрукти, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Надмірне вживання фруктів може викликати розлад кишківника.

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