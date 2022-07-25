Чому потрібно їсти персики: антидепресант та інші корисні властивості фрукта та протипоказання

Персик – фрукт, який потрібно обов'язково регулярно споживати влітку. Як вибирати персики, про їх корисні властивості, кому треба обережно їх вживати — в матеріалі ТСН.ua
Спочтаку розберемося, які є види персиків. Персики бувають:
- Звичайні чи класичні, на них є пушок, а кісточка легко відокремлюється від м'якоті.
- Нектарини з гладкою шкірою, кісточка так само легко відокремлюється.
- Іінжирні пприплюснутої форми.
Як вибирати персики
- На дотик - стиглі персики пружні.
- На запах - нюхаємо персик, аромат має бути сильним і приємним, без домішки бродіння чи в'янення.
- Можна дивитися на зріз, найсолодші сорти мають рожеву та білу середину. Хоча на цей критерій впливає регіон походження фрукта.
- Якщо персики виявляться недозрілими, потрібно дати їм час «долежати» за кімнатної температури протягом 4-6 днів. Якщо хочете прискорити процес, покладіть персики в один паперовий пакет із яблуками, бананами або абрикосами. Вони виділяють етилен, що активізує процес дозрівання.
- Стиглі персики довго зберігатися не можуть. Трохи продовжити їхній термін життя якщо покласти їх в паперовий пакет при температурі близько нуля в холодильнику. А щоб зберегти персики на тривалий період, краще їх заморозити.
Склад та харчова цінність персика
Персик – дієтичний фрукт, калорійність персика становить всього 45 ккал на 100 грамів, тому він часто зустрічається в меню різних дієт. А водночас персик дуже корисний продукт багатий вітамінами та мінералами.
Найбільше у складі персика вітаміныв А, С, Е, групи B, бета каротину, таких мінералів як кальцій, кремній, магній, натрій, фосфор, залізо, йод.
Корисні властивості персиків
Персик — низькокалорійний продукт, який потрібний тим, хто стежить за своєю вагою.
- Аромат персика здатний діяти на організм людини як антидепресант. Фрукт впливає на діяльність мозку, покращуючи пам’ять і підвищуючи концентрацію уваги.
- Залізо, вітамін К та лікопен у складі фрукта позитивно впливає на серцево-судинну систему, персики приносять користь при аритмії та анемії.
- Стимулюють роботу травного тракту та перистальтики, позбавляючи печії та запорів.
- Налагоджують процес жовчовиділення.
- Вітамін В у складі сприяє покращенню зору.
- Корисні для людей із захворюваннями нирок, печінки та жовчного міхура.
- Рекомендується їсти при подагрі та ревматизмі.
- Регулярне вживання запобігає розвитку сечокам'яної хвороби.
- З олії персикових кісточок роблять основу для доглядових кремів і масел для зрілої шкіри
Чим корисний персик для здоров'я жінок
- Персики корисні для вагітних. Допомагають упоратися із симптомами токсикозу.
- Фолієва кислота, яка є в персиках потрібна для формування дитини при вагітності.
- Вживання персиків — профілактика втоми ніг та судом.
- Персики виводять зайву рідину з організму, що робить їх корисними для тих, у кого з'являються набряки.
- Підтримують роботу серця.
- Клітковина нормалізує роботу кишківника.
- Педіатри рекомендують помірно вживати персики під час лактації, але за умови, що до пологів мама вже вживала цей фрукт.
- Персики вважаються плодами краси, вони добре впливають на шкіру, волосся та нігті.
Користь персиків для здоров'я чоловіків
- Персики незамінні для раціону чоловіків, тому що у них є цинк.
- Персики підтримують здоров'я передміхурової залози, запобігаючи її захворюванням.
- Регулярне вживання персиків допомагає виведенню зайвої рідини, а це, своєю чергою, запобігає сечокам'яній хворобі та подагрі.
Шкода від персиків
Протипоказань для вживання персиків не багато.
- У персиках міститься багато вуглеводів і цукру, тому їх не рекомендують вживати людям з цукровим діабетом і ожирінням.
- Алергії на фрукти та ягоди виникають у багатьох людей. Персик – не виняток. Найпідступніша частина плоду — шкірка з ворсинками. Тому в дитячий прикорм персики вводять виключно в очищеному вигляді та маленькими шматочками.
- З обережністю потрібно вживати персики, як і інші свіжі фрукти, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Надмірне вживання фруктів може викликати розлад кишківника.
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