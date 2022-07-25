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Чому потрібно їсти персики: антидепресант та інші корисні властивості фрукта та протипоказання

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Чому потрібно їсти персики: антидепресант та інші корисні властивості фрукта та протипоказання

Користь та шкода персиків

Персик – фрукт, який потрібно обов'язково регулярно споживати влітку. Як вибирати персики, про їх корисні властивості, кому треба обережно їх вживати — в матеріалі ТСН.ua

Спочтаку розберемося, які є види персиків. Персики бувають:

  • Звичайні чи класичні, на них є пушок, а кісточка легко відокремлюється від м'якоті.
  • Нектарини з гладкою шкірою, кісточка так само легко відокремлюється.
  • Іінжирні пприплюснутої форми.

Як вибирати персики

  • На дотик - стиглі персики пружні.
  • На запах -  нюхаємо персик, аромат має бути сильним і приємним, без домішки бродіння чи в'янення.
  • Можна дивитися на зріз, найсолодші сорти мають рожеву та білу середину. Хоча на цей критерій впливає регіон походження фрукта.
  • Якщо персики  виявляться недозрілими, потрібно дати їм час «долежати» за кімнатної температури протягом 4-6 днів. Якщо хочете прискорити процес, покладіть персики в один паперовий пакет із яблуками, бананами або абрикосами. Вони виділяють етилен, що активізує процес дозрівання.
  • Стиглі персики довго зберігатися не можуть. Трохи продовжити їхній термін життя якщо покласти їх в паперовий пакет при температурі близько нуля в холодильнику. А щоб зберегти персики на тривалий період, краще їх заморозити.

Склад та харчова цінність персика

Персик – дієтичний фрукт, калорійність персика становить всього 45 ккал на 100 грамів, тому він часто зустрічається в меню різних дієт. А водночас персик дуже корисний продукт багатий вітамінами та мінералами. 

Найбільше у складі персика вітаміныв А, С, Е, групи B, бета каротину, таких мінералів як кальцій, кремній, магній, натрій, фосфор, залізо, йод.

Корисні властивості персиків

Персик — низькокалорійний продукт, який потрібний тим, хто стежить за своєю вагою.

  • Аромат персика здатний діяти на організм людини як антидепресант. Фрукт впливає на діяльність мозку, покращуючи пам’ять і підвищуючи концентрацію уваги.
  • Залізо, вітамін К та лікопен у складі фрукта позитивно впливає на серцево-судинну систему, персики приносять користь при аритмії та анемії.
  • Стимулюють роботу травного тракту та перистальтики, позбавляючи печії та запорів.
  • Налагоджують процес жовчовиділення.
  • Вітамін В у складі сприяє покращенню зору.
  • Корисні для людей із захворюваннями нирок, печінки та жовчного міхура.
  • Рекомендується їсти при подагрі та ревматизмі.
  • Регулярне вживання запобігає розвитку сечокам'яної хвороби.
  • З олії персикових кісточок роблять основу для доглядових кремів і масел для зрілої шкіри

Чим корисний персик для здоров'я жінок

  • Персики корисні для вагітних. Допомагають упоратися із симптомами токсикозу.
  • Фолієва кислота, яка є в персиках потрібна для формування дитини при вагітності. 
  • Вживання персиків — профілактика втоми ніг та судом.
  • Персики виводять зайву рідину з організму, що робить їх корисними для тих, у кого з'являються набряки.
  • Підтримують роботу серця.
  • Клітковина нормалізує роботу кишківника.
  • Педіатри рекомендують помірно вживати персики під час лактації, але за умови, що до пологів мама вже вживала цей фрукт. 
  • Персики вважаються плодами краси, вони добре впливають на шкіру, волосся та нігті. 

Користь персиків для здоров'я чоловіків

  • Персики незамінні для раціону чоловіків, тому що у них є цинк.
  • Персики підтримують здоров'я передміхурової залози, запобігаючи її захворюванням.
  • Регулярне вживання персиків допомагає виведенню зайвої рідини, а це, своєю чергою, запобігає сечокам'яній хворобі та подагрі.

Шкода від персиків

Протипоказань для вживання персиків не багато.

  • У персиках міститься багато вуглеводів і цукру, тому їх не рекомендують вживати людям з цукровим діабетом і ожирінням.
  • Алергії на фрукти та ягоди виникають у багатьох людей. Персик – не виняток. Найпідступніша частина плоду — шкірка з ворсинками. Тому в дитячий прикорм персики вводять виключно в очищеному вигляді та маленькими шматочками. 
  • З обережністю потрібно вживати персики, як і інші свіжі фрукти, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Надмірне вживання фруктів може викликати розлад кишківника.

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