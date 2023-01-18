Чому потрібно кожного дня пити цикорій: унікальні властивості рослини та протипоказання

Користь цикорію для організму, для жінок, дітей, які хвороби допомагає лікувати рослина та які має протипоказання, читайте в матеріалі ТСН.ua

Цикорій, який продається у магазині та часто споживається замість кави, мало ким асоціюється з рослиною з блакитним квітками, яку можна зустріти на полях. Саме з корінняі цієї квітки і виготовляють напій.

Напій із цикорію – не лише замінник кави тим людям, яким кава протипоказана. Корінь цикорію широко використовується у медицині.

Так цвіте цикорій

Цикорій – природній пребіотик

Найкорисніша складова цикорію – це інулін, природній пребіотик, який покращує мікрофлору кишківника. Цей пребіотик не синтезується штучним способом, його можна добути лише природнім щляхом, в першу чергу, саме з корені цикорію. Інсулін також є в цибулі, часнику, топінамбурі, він широко застосовується у виробництві продуктів харчування, ліків та косметики.

У чому користь цикорію для організму

Крім інуліну, у складі кореня рослини присутні вітаміни групи B, каротин, органічні кислоти та мікроелементи.

Він заспокоює нервову систему, знімає стрес, стабілізує роботу серця.

Інулін підвищує синтез серотоніну, що є «гормоном радості».

Понижує тиск.

Позбавляє організм від шкідливих речовин, очищає печінку.

Підвищуючи апетит, одночасно він допомагає схуднути.

Допомагає знизити рівень цукру на крові.

Збагачує енергію, підвищує тонус організму без шкідливих наслідків для серця.

При яких хворобах потрібно вживати цикорій

З цикорію виготовляють лікарські препарати жовчогінної, протимікробної та протизапальної дії. Рослину корисно вживати при панкреатиті, тобто захворюванні підшлункової залози. Можна пити у вигляді відвару, настою чи чаю.

Напій із цикорію корисний і при цирозі печінки завдяки високого вмісту інуліну, смол та глікозидів.

Рибофлавін, тіамін та аскорбінова кислота допоможуть очистити не лише печінку, нирки, а й організм в цілому. Але для цього краще пити не розчинний напій, а відвар із трави, за бажання додати мед.

Напій із цикорію нормалізує мікрофлору кишківника, запобігає дисбактеріозу, допомагає засвоювати вітаміни та макроелементи , зміцнює імунітет.

Екстракт кореня цикорію має протизапальну властивість і ефективний при артритах різного походження. З огляду на те, що при артриті рекомендують зменшити вживання кави через те, що вона вимиває кальцій, цикорій буде чудовою альтернативою.

Цикорій може замінити цукор або цукровий сироп, тому корисний для діабетиків, які схильні до гіпертонії.

Чому потрібно регулярно пити цикорій

Напій із цикорію рекомендують людям, яким не можна пити каву. Цикорій у цьому випадку – найкраща альтернатива.

Мало хто знає, що у розчинному цикорії всі речовини збережені, тому що порошок готується з висушеного екстракту без будь-якої хімічної обробки. При виробництві порошку не використовуються консерванти та барвники. Виробництво розчинного цикорію зводиться в основному до подрібнення та висушування кореня, більшість сприятливих властивостей при цьому зберігається.

Чому потрібно пити цикорій

Користь цикорію для діабетиків

Інулін, який має сильний гіпоглікемічний ефект, знижує рівень глюкози в крові та рівень холестерину, зменшує апетит та ризик ожиріння. Інулін корисний не лише для для хворих на цукровий діабет другого типу, а й допомагає попереджати його.

Розчинний цикорій незамінний для гіпертоніків., адже нагадуючи каву, він не підвищує тиску. Завдяки піридоксину цикорій допомагає справлятися зі стресом, емоційними навантаженнями та покращує якість сну.

Цикорій допомагає схуднути

Найбільше, що робить цикорій для тих, хто хоче схуднути, це зменшує почуття голоду, що допомагає дотримуватись низькокалорійної дієти.

Крім відчуття ситості цикорій покращує обмін жирів та вуглеводів, знижує рівень холестерину.

Чому потрібно пити цикорій

Користь та протипоказання цикорію при вагітності

Цикорій корисний для вагітних тому що завдяки магнію та вітамінам групи B у його складі знизує стрес та покращує настрій.

Цикорій нормалізує апетит.

Розчинний цикорій позитивно впливає на серцево-судинну систему, бореться із запорами, печією та нудотою.

Вживання цикорію підвищує рівень еритроцитів, які транспортують кисень у всі органи та тканини, а також до плоду. Завдяки цьому, а також тому, що рослина містить залізо та вітаміни групи B, цикорій допомагає вагітним запобігти анемії.

Оскільки у цикорія високий вміст вітаміну С, вагітним жінкам краще не захоплюватись напоєм, бо це може призвести до алергії. Оптимальна добова доза – 1-2 чашки.

Чи можна дітям давати цикорій

Дітям напій із цикорію можна давати вже з року. Але знову ж таки, через високий вміст вітаміну С та можливу алергію, це потрібно робити з обережністю.

Якщо не має алергічної реакції немає, поступово можете перейти до двох порцій на день. У дітей напій з цикорію покращує апетит, збагачує організм вітамінами, зміцнює імунітет та заспокоює дитину.

Як краще вживати напій з цирконію

Краще пити цикорій без цукру, він і так має солодкуватий смак. Якщо хочеться підсолодити, діабетики можуть додавати стевію.

Молоко та вершки краще не додавати, тому що молоко підвищує калорійність напою, крім того, у поєднанні з коров'ячим молоком цикорій погано впливає на шлунок. Краще замінити коров'яче молоко рослинним.

Чому потрібно пити цикорій

Протипоказання цикорію. Скільки цирконію можна випивати

Максимальна доза споживання розчинного цикорію – від 3 до 5 чашок на день залежно від міцності заварювання. Оптимальна - 2 чашки на день.

Цикорій має мякий сечогінний ефект, що допомагає позбутися зайвої рідини. Тому людям із сечокам'яною хворобою через цей ефект потрібно бути обережними і не вживати більше 1-2 чашок цикорію на день.

Потрібно обмежити споживання напою людям зсудинними захворюваннями, у тому числі варикозним розширенням вен.

Важливо також мати на увазі, що деякі люди мають індивідуальну харчову непереносимість.

Дітям до року цикорій не рекомендується.

Алергікам теж слід поставитися до цикорію з обережністю.

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