Чому потрібно регулярно споживати квашену капусту та пити розсіл: користь та протипоказання

Вживання квашеної капусти дуже корисно. Чому потрібно регулярно споживати її розсіл, читайте у матеріалі ТСН.ua

Квашена капуста — надзвичайно цінний продукт, який можна і потрібно вживати щодня. Користь має як сама квашена капуста, так і її розсіл Але є і протипоказання для такого вживання.

Чим корисна квашена капуста, чому її розсіл потрібно вживати щодня

Насамперед капуста бере участь у підтримці здоров'я нашої мікрофлори. Молочна кислота, яка є у квашеній капусті відновлює мікрофлору. Капуста та розсіл містить багато клітковини, якою харчуються корисні бактерії міклофлори. Не буде чим живитись, відповідно вони не зможуть рости та розмножуватися. Мікрофлора впливає на імунну систему, тому з впевненістю можна сказати, що капуста стимулює функції нашої імунної системи.

Крім пробіотичних властивостей, у капусті величезна кількість мікро- та макроелементів, вона є джерелом всяких вітамінів.

А ще вона містить такий рідкісний компонент як вітамін U - "ульцер" (виразка). Завдяки йому нормалізується кислотність шлункового соку, що може запобігти появі виразки шлунку та нормалізувати стан оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки.

Жиророзчинний вітамін К, який є в розсолі квашеної капусти пов'язаний зі здатністю організму регенерувати тканини тіла, його дефіцит може позначитися на багатьох органах. Також велике значення цього вітаміну для формування клітин печінки.

Розсіл квашеної капусти корисний тим, хто має проблеми зі сечовивідною системою, з нирками, завдяки наявності вітаміну К. Солі калію допомагають боротися з набряками, покращують водно-мінеральний обмін.

Взимку основним постачальником вітаміну С та енергії є не цитрусові, як багато хто вважає, а саме квашена капуста.

І наостанок про корисні властивості квашеної капусти й розсолу з неї — вона чудова страва для тих, хто худне, адже в 100 г продукту міститься всього 28 калорій.

Сік або розсіл квашеної капусти загалом покращує травлення та може допомагати при запорах, діючи як м'яке проносне.

Кому потрібно з обережністю вживати квашену капусту та розсіл, які протипоказання

Для нормалізації роботи кишківника рекомендується випивати одну невелику склянку розсолу на день. Надлишок напою може викликати діарею.

Обережним потрібно бути тим, хто чутливий до гістаміну. Ця речовина є у всіх ферментованих продуктах, не лише у квашеній капусті.

Єдине протипоказання до споживання квашеної капусти, навіть не протипоказання, а застереження – це загострення проблем травного тракту: гастриту, холециститу, коліту, проблеми із видільною системою. У такому разі немає потреби повністю відмовлятися від квашеної капусти, достатньо обмежити порцію.

Потрібно мати на увазі, що капуста утворює гази. Тому краще не вживати квашену капусту та її розсіл у вечірній час.

Читайте також: