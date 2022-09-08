Чому потрібно щодня з'їдати по два яблука, а не пити сік: результати дослідження

Всі, напевно, з дитинства відомо про користь яблук, дехто віддає перевагу яблучному соку. Чому потрібно їсти саме яблука, читайте в матеріалі ТСН.ua

Цікаві результати дослідження, опубліковані у журналі American Journal of Clinical Nutrition, свідчать, що вживання двох цілих яблук щодня допомагає:

знизити рівень холестерину,

знизити ризик серцевого нападу,

знизити ризик інсульту.

Це ж дослідження показує, що для такого позитивного впливу на організм потрібно вживати саме два яблука, а не пити яблучний сік. У дослідженні, в якому взяли участь 40 людей, половина учасників щодня протягом восьми тижнів з’їдала по два яблука, а інша група – випивала напій з яблучного соку, який містив кількість цукру, як у двох яблуках.

Обидві групи уникали будь-яких змін у своєму раціоні, режимі вправ, приймання ліків та інших факторах способу життя, записували все, що вони їли та пили впродовж цього періоду. Після декількох тижнів перерви групи помінялися місцями та експеримент тривав ще вісім тижнів. Такий тип дослідження називається перехресним випробуванням і допомагає дослідникам порівнювати результати різних методів для однієї і тієї ж людини, замість того, щоб порівнювати двох різних людей.

Експеримент виявив, що коли люди вживали цілі яблука, а не яблучний сік, рівень холестерину у їхній крові був нижчий. В результаті експерименту дослідники дійшли висновку, що сполуки, що містяться в цілих яблуках відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я серця. Позитивний вплив на організм мають клітковина, поліфеноли та антиоксиданти, які містяться в цілих яблуках.

Яблука містять багато пектину, специфічного типу харчових волокон, які впливають на наш метаболізм жирів. Пектин, поряд з іншими типами клітковини, є хорошим джерелом їжі для корисних бактерій в кишківнику людини, відомих як мікробіом.

Окрім того, яблука багаті вітамінами A, С, В1, В2, РР і Е, а також магнієм, фосфором, йодом, залізом, селеном, калієм, кальцієм, цинком.

Однією з корисних властивостей яблук є зниження ризику розвитку діабету II типу, що пояснюється наявністю у фруктах поліфенольних антиоксидантів – кверцетину та флоридину. Протизапальна речовина кверцетину допомагає при резистентності до інсуліну, яка є основним фактором розвитку діабету. Також вважається, що флоридзин зменшує всмоктування цукру в кишківнику і тим самим знижує його рівень у крові.

Яблучна шкірка містить антиоксидант — кверцетин, що допомагає регулювати роботу імунної системи та зменшує запалення. Кверцетин може мати позитивний ефект при лікуванні алергічних запальних захворювань, таких як астма та синусит. Антиоксидантна дія кверцетину може захистити мозок і нерви від окисного пошкодження та допомогти запобігти травмам, які можуть призвести до захворювань головного мозку, таких як хвороба Альцгеймера та деменція.

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