Чому потрібно вживати лохину: користь та протипоказання до вживання ягоди

Останнім часом лохина стала популярною в Україні завдяки своєму цінному складу та чудовим смаковим якостям. Про користь лохини для здоров'я, протипоказання ягоди - в матеріалі ТСН.ua

У лохини великі сині ягоди, вони м'які, легко мнуться і псуються, тому зберігати її потрібно обережно. Лохина містить багато води, тому на смак практично не солодка.

Чому потрібно їсти лохину

Користь лохини не викликає сумніву.

Лохина міститься вітаміни А, Е, С, К, РР, Р та групи B.

В лохині багато магнію, кальцію, фосфору, натрію, заліза і калію

В лохині містить багато клітковини, флавоноїдів, антиоксидантів та амінокислот.

Чим корисна лохина для організму.

Завдяки цінному складу лохина:

покращує метаболізм,

підвищує імунітет,

зміцнює капіляри,

є засобом для профілактики атеросклерозу та гіпертонії, чудовим протисклеротичним засобом,

знижує шкідливий холестерин у крові,

знижує рівень цукру,

покращує концентрацію уваги.

є протизапальним та жарознижувальним засобом.

Лохина є чудовим засобом проти багатьох хвороб. Насамперед лохина бореться з вільними радикалами в організмі. Чим особливо багата лохина, так це антоціанами. У лохини їх набагато більше, ніж в інших рослинах. Цінність антоціанів в тому, що вони пригнічують розвиток ракових пухлин та уповільнюють процеси старіння.

Ягода дуже корисна для зору, вживання лохини знижує ризик відшарування сітківки. Споживання свіжих, сухих та заморожених ягід захищає очі від глаукоми та катаракти, а також довго зберігає гостроту зору.

Ягоди можна вживати при гастриті з низькою кислотністю. Вони допомагають відновити здоров'я при циститі, недокрів'ї, запаленні нирок або сечового міхура та багатьох інших недугах.

Людям, які страждають на цукровий діабет, корисно їсти лохину для посилення дії лікарських препаратів, що знижують рівень цукру в крові.

Чорниця допомагає жінкам:

полегшувати болючі відчуття під час менструального циклу,

стежити за фігурою, оскільки лохина - дієтичний продукт,

справлятися з нудотою та набряками під час вагітності за умови, що на лохину немає алергії,

сприяти у лікуванні анемії завдяки великій кількості заліза у складі.

Чим корисна лохина для дітей

Лохина допоможе:

підвищити імунітет дитини та захистити її від простудних захворювань,

поліпшити здатність організму до регенерації та відновлення,

підвищити запаси енергії,

нормалізувати роботу травлення і запобігти запори у дитини,

зміцнити м’язову і кісткову системи малюка.

забезпечити поживними речовинами мозок, покращити пам’ять і підвищити здатність до навчання навіть у зовсім маленьких дітей.

Протипоказання до вживання лохини

Чорниця корисна в певних кількостях. Через те, що це ягода є низькокалорійним продуктом, який включають до дієтичного раціону багато жінок, щоб схуднути, вживають її надмірно. Це приводить до перенасичення організму антиоксидантами, кількість кисню у тканинах зменшується, що призводить до збою роботи м'язів.

Надмірне вживання лохини може призвести до підвищення згортання крові, а значить до закупорки судин, тромбозів.

Іншою небезпекою у вживанні лохини стають органічні кислоти. Їх високий вміст знижує рівень кислотності в організмі.

Вагітним і жінкам, які годують грудьми, краще проконсультуватися з лікарем.

При дискінезії жовчовивідних шляхів.

Людям з хворобами серцево-судинної системи, які пов’язані з ризиком тромбоутворення.

При індивідуальній непереносності.

Як і в яких кількостях можна їсти лохину

Добова норма споживання ягоди дорівнює одній, дві склянки. При перевищенні рекомендованої порції лохина може нашкодити.

Лохину можна їсти окремо, додавати в смузі, каші, йогурти. Свіжа лохина зберігається в холодильнику близько тижня, а за кімнатної температури — не більше 4 днів. Щоб зберегти лохину на зиму, її можна заморожувати.

Оптимальним часом для вживання ягід є ранок, тому що саме в цей час організму гостро необхідний глікоген, який забезпечує нормальну роботу головного мозку. Лохину можна вживати як самостійний продукт, так і в поєднанні з іншими харчовими продуктами та компонентами у складі різних страв.

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