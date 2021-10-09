Чому потрібно їсти буряк: нові факти про його користь

Чому потрібно їсти буряк: нові факти про його користь

У цьому продукті містяться речовини, що сприяють утворенню червоних кров'яних тілець.

У випуску «Критичних оглядів харчової науки та харчування» за 2019 рік дослідники стверджували, що потрібно включати більше страв з буряка до щоденного раціону через численний список переваг для крові і загального здоров'я.

Буряк вважають природним кровотворних засобом. У цьому продукті містяться речовини, що сприяють утворенню червоних кров'яних тілець.

Користь буряка

Буряк корисний завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям, що надає темно-червоний пігмент - беталаїн.

Сам овоч містить переважно воду і багато клітковини (2,3 г на плод середнього розміру) та поживних речовин, таких як кальцій, магній, калій та вітамін А.

А ще його відносять до групи овочів і фруктів, які можуть знизити ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцеві захворювання і деменцію.

Незважаючи на величезну користь для здоров'я, буряк дійсно має перевагу серед інших фруктів та овочів завдяки рівню червоного пігменту.

Енциклопедія продуктів харчування та здоров'я стверджує, що беталаїн можна отримати тільки з буряка та мангольду це підвид буряка). Він також міститься в деяких інших рослинах і листках, але вони не їстівні для людини.

Беталаїн пов'язують із зменшенням запалення, проявом антиоксидантних властивостей і навіть у деяких випадках він допомагає знизити ризик раку.

Дієтологи та гастроентерологи продовжують вивчати можливість використання буряка або бурякового екстракту для боротьби із запальними недугами, такими як захворювання печінки та артрит.

Позитивні наслідки вживання буряка значні, єдине, що беталаїн змінює колір сечі.

Як готувати буряк, якщо любите і не любите його смак

Якщо вам подобається смак буряка, наріжте його слайсами та обсмажте, а ще краще запечіть. Додайте його до салату із руколи з козячим сиром та полийте оливковою олією.

Вам не подобається смак буряка? Тоді підійдуть бурякові чіпси зі спеціями.

Рецепт корисних бурякових чіпсів

Інгредієнти

Буряк 2 шт.

Оливкова олія 2 ч. л

Морська сіль і спеції - за смаком

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 °С. Наріжте буряк тонкими слайсами. Змішайте з оливковою олією, сіллю та розмарином чи куркумою (за смаком). Викладіть рівномірно на деко. Випікайте 15-20 хвилин. Злегка остудіть і подавайте до столу з соусом з йогурту чи песто.

Чіпси з буряка не лише смачні, але корисні і поживні.

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