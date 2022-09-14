Чому потрібно їсти часник кожного дня: користь та шкода продукту

Часник — це не лише спеція, ароматна приправа, а й корисний продукт для здоров'я. Чим корисний часник, які протипоказання для його вживання, скільки часнику потрібно вживати за день — в матеріалі ТСН.ua

Користь часнику, лікувальні властивості продукту

Часник містить такі вітаміни, як C, B6, B1, B2, B3, B5, B9. Серед багатьох мікроелементів, які має часник можна назвати кальцій, калій, фосфор, селен, магній, натрій, цинк, залізо та марганець.

Аліцин - ефірна олія часнику є потужним антиоксидантом.

Лікувальні властивості часнику полягає в його противірусному ефекті, він допомагає боротися нашому організму із застудними захворюваннями та є гарним помічником для профілактики цих захворювань.

Виявляє протизапальний ефект, існують дані, які підтверджують, що екстракти часнику можуть безпосередньо перешкоджати утворенню сполук, які беруть участь у запальних процесах.

Фітонциди, що входять до складу часнику допомагають у боротьбі з багатьма бактеріями та грибками.

Часник корисний для серцево-судинної системи людини, знижує рівень холестерину в крові. Дослідження доводять, що часник сприяє тому, що тромбоцити менше злипаються між собою і, відповідно, менше прилипають до стінок артерій, тобто ця рослина діє як антикоагулянт. Корисний він при підвищеному тиску, знижує ризик утворення тромбів у кровоносних судинах.

До цілющих властивостей часнику можна віднести профілактику розвитку ракових захворювань. Вчені досліджують сірчисті сполуки, які містяться у часнику, намагаючись з'ясувати, чи здатні вони інгібувати ракові клітини та блокувати ріст пухлини.

Часник не тільки поліпшує когнітивне здоров’я людей похилого віку, а й може зменшити ризик виникнення поширених захворювань мозку, таких як хвороба Альцгеймера і деменція

Знижує рівень цукру у крові. Часник володіє протидіабетичними властивостями, це пов’язано з його впливом на інсулін. Науково доведено, що сполуки сірки, які містяться у часнику знижують рівень глюкози у крові, посилюючи секрецію інсуліну з підшлункової залози та підвищуючи чутливість клітин до цього гормону. В іншому дослідженні вчені виявили, що часникова олія може допомогти захистити хворих на діабет від кардіоміопатії. Кардіоміопатія є провідною причиною смерті серед хворих на цукровий діабет. Це хронічне захворювання міокарда (серцевого м'яза), який аномально потовщений, збільшений та/або ущільнений.

Часник захищає від алкогольного ураження печінки. Вчені з Інституту токсикології показали, що сіркоорганічні сполуки, отримані з часнику, мають захисну дію проти викликаного етанолом окислювального стресу та підтримують здорову роботу органу.

Завдяки своїм антибактеріальним і пребіотичним властивостям часник здатен покращити здоров’я кишківника. Часник містить інулін та фруктоолігосахариди, які сприяють росту корисних біфідобактерій, одночасно перешкоджаючи росту хвороботворних бактерій.

Зміцнює кістки у жінок. Дослідження на гризунах показали, що часник може мінімізувати втрату кісткової маси шляхом підвищення рівня естрогену. Дослідження вчених з Індії показують, що часник може знижувати втрату кісткової маси внаслідок підвищення рівня деяких гормонів. Особливо ефект проявлявся у жінок старшого віку при вживанні добової дози сухого екстракту часнику, тобто близько 2 г кілька разів на тиждень.

У народній медицині часник використовують для виведення глистів.

Часник стимулює виділення жовчі та покращує перетравлення жирної їжі.

Часник позитивно впливає на потенцію, а також використовують для лікування простатиту.

Корисний часник і спортсменам, особливо при наборі м'язової маси, оскільки він блокує дію кортизолу та стимулює вироблення тестостерону.

Протипоказання до вживання часнику

Попри численні корисні ефекти плода при прийманні внутрішньо часник може викликати побічні ефекти.

Люди, які мають зайву вагу, повинні знати, що часник посилює апетит.

Часник протипоказаний у випадку таких захворювань, як виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гастрит, геморой, при захворюваннях нирок та печінки, епілепсія.

Не рекомендується вживати часник жінкам під час вагітності, а також годування груддю.

Часник може спричиняти алергічні реакції, тому алергікам потрібно бути обережним.

У поодиноких випадках часникові добавки можуть викликати головні болі, втому, втрату апетиту, м'язові болі, запаморочення та алергічні реакції, такі як напади астми або висипання на шкірі.

Приймання часнику може посилити дію препаратів для розрідження крові, що ще більше ускладнить згортання крові.

Скільки часнику потрібно з'їдати за день

Часнику на день можна з'їдати від половини до одного зубчика на день. Вже в цій кількості міститься близько 3000-6000 мкг аліцину. Це речовина, яка утворюється при руйнуванні частинок часнику під час жування або готування, і саме вона має бактерицидний ефект. Деякі дієтологи кажуть, що дорослі люди можуть з'їдати до 15 г часнику на добу, або приблизно 4 зубчики. Для дітей це доза, звичайно, ще менше. Однак слід пам'ятати, що надмірне вживання цього плоду може викликати негативні реакції в організмі.

Корисні властивості часнику виявляються тільки у свіжому вигляді, а після термічної обробки або сушіння часник втрачає всю свою користь та лікувальні властивості.

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