Чому рідні брати й сестри старіють по-різному: пояснення генетикині

55% процесів старіння визначає генетика / © Pixabay

Навіть рідні брати й сестри можуть старіти з різною швидкістю, і річ не лише у способі життя.

Про це з посиланням на генетикиню Христину Щубелку пише «Українська правда. Життя».

Приблизно 55% процесів старіння визначає спадковість, а решта залежить від зовнішніх факторів — харчування, фізичної активності, рівня стресу та умов життя.

Навіть у разі однояйцевих близнюків, які мають майже ідентичний набір генів, швидкість старіння може відрізнятися, якщо вони живуть у різному середовищі. Генетика може давати певну «перевагу» — наприклад, кращий обмін речовин або стійкість до серцево-судинних хвороб, — але вона не всесильна. Надлишкове харчування, малорухливість чи хронічний стрес здатні нівелювати навіть сприятливу спадковість.

Старіння починається фактично від народження — клітини постійно оновлюються, але з віком механізми відновлення ДНК працюють гірше. Накопичуються пошкодження, знижується ефективність імунної системи, сповільнюється «очищення» клітин від відпрацьованих елементів. Саме ці процеси і лежать в основі вікових змін.

«Якщо людина з’їдає на 1500 калорій більше, ніж потрібно, жодна генетика не допоможе цей ефект скоригувати», — каже генетикиня.

Універсальної формули «біологічного віку», за її словами, не існує, адже різні органи старіють з різною швидкістю. Людина може мати молодий вигляд, але мати серйозні внутрішні проблеми — або навпаки.

Що дійсно впливає на довголіття

Як зазначила лікарка, контроль ваги, регулярна фізична активність, зокрема силові й кардіонавантаження, збалансоване харчування та мінімізація хронічного стресу впливають на тривалість життя.

Саме ці фактори можуть суттєво сповільнити вікові зміни, навіть якщо «генетична лотерея» виявилася не ідеальною.

Повністю зупинити старіння наразі неможливо. Але, за словами експертки, вплинути на якість і тривалість життя цілком реально.

Нагадаємо, раніше називали 5 ознак того, що людина житимете дуже довго. Зокрема, це оптимістичний погляд на життя. Дослідження доводять, що оптимістичні люди живуть до 10 років довше за інших.