Чому волосся швидко стає жирним і як цьому запобігти

Волосся швидко стає жирним — причини та як цьому запобігти, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чому волосся швидко жирніє

Організм виділяє себум, або сало для того, щоб зволожити шкіру, захистити її від ураження патогенними мікроорганізмами. Причиною постійно жирного волосся може бути надмірне виділення шкірного сала, що може бути результатом неправильного догляду, а може свідчити про наявність певного захворювання. Деякі з причин пов’язані з зовнішніми факторами та легко усуваються в результаті правильного догляду, раціонального харчування, в деяких випадках доводиться зайнятись лікуванням основного захворювання.

Серед основних причин чому волосся жирніє дуже швидко, більшість експертів називають:

неправильне харчування,

неправильний догляд,

внутрішні хвороби.

Деякі спеціалісти зазначають, що волосся швидко жирніє через часте його миття. Але однозначної думки, чи дійсно це так, не має.

Як харчування впливає на стан волосся

Неправильне харчування миттєво відображається на стані волосся і шкіри обличчя, проявляється їх засаленістю та появою різноманітних висипань.

За словами нутриціолога та дієтолога Яни Копилової, робота сальних залоз порушується, а волосся швидко засалюється через неправильне харчування. "Багато борошняного, гострого, солодкого = жирне волосся".

На думку дієтологині у 85% випадків проблеми з волоссям можна вирішити за допомогою правильного харчування.

Надмірне виділення шкірного сала можуть провокувати консерви, соління, копченості, кава, алкоголь, наваристі бульйони з м’яса, борошняна продукція, солодощі, гострі спеції.

Ще однією причиною підвищеної активності сальних залоз є нестача в організмі необхідних мікроелементів, а особливо цинку та вітамінів А, В, E, D.

Тому, щоб волосся менше жирніло, потрібно віддавати перевагу продуктам, які багаті на залізо, продуктам, які мають з високим вмістом вітамінів А, Е, В.

Якщо проблема після налагодження правильного харчування не зникне, потрібно звернути увагу на інші фактори, в тому числі внутрішні — на ендокринну систему, роботу органів ШКТ та щитоподібної залози, наявність шкідливих звичок (алкоголь, паління) та стрес.

Внутрішні причини швидкого засалювання волосся

Досить часто швидко жирніє волосся у людей з порушенням роботи органів ШКТ, людей, які перебувають у стресовій ситуації, з нервовими розладами, гормональними збоями, певними інфекціями. Врешті решт на жирність волосся може впливати та спадковість.

Якщо надмірне вироблення себуму спостерігається у кого-небудь з близьких родичів, то скоріше за все причина, чому волосся швидко жирніє, схована у генетичній схильності.

Надмірна жирність волосся спостерігається в період вагітності та лактації. Підвищення сальності може виникати під час приймання оральних контрацептивів чи відмови від них, у пубертатному періоді та при менопаузі. У цьому випадку варто звернутися до ендокринолога та гінеколога.

У випадку сильного стресу підвищується рівень гормону кортизолу, що стимулює роботу сальних залоз, що і викликає посилену засаленість волосся.

Нерідко волосся може швидко жирніти через дерматологічні захворювання — екзему, псоріаз, себорейний дерматит; ураження кліщем демодексом. У таких випадках слід звернутися за призначенням лікування до дерматолога.

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