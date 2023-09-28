Чому тренування не спалюють жир, а провокують його появу: health-експертка назвала причини

Лікарка пояснила, чому не вдається схуднути за допомогою тренувань і що робити у такому випадку.

Здавалося б, що активні фізичні тренування повинні швидко спалювати калорії і запобігати появі жиру на талії. Але медики до такого твердження ставляться досить неоднозначно, оскільки процес схуднення більш складний, ніж здається. Чому тренування іноді можуть спровокувати набір жиру, розповіла лікарка і health-експертка Уляна Вернер

Чому не вдається схуднути за допомогою тренувань

Гормональні зміни в організмі. Під час фізичних навантажень в організмі підвищується рівень інсуліну, кортизолу та адреналіну. Зазвичай, таке підвищення гормонів забезпечує трансформацію жирових клітин для використання їх у якості джерела енергії для тіла. Однак тривалі та інтенсивні тренування сприяють підвищенню рівня гормону стресу – кортизолу. Якщо підвищується кортизол, разом із ним підвищується апетит. А це в свою чергу сприяє утворенню жиру в організмі, особливо небезпечна зона – область живота. Тут може нарости найбільше жирової тканини.

Під час фізичних навантажень в організмі підвищується рівень інсуліну, кортизолу та адреналіну. Зазвичай, таке підвищення гормонів забезпечує трансформацію жирових клітин для використання їх у якості джерела енергії для тіла. Однак тривалі та інтенсивні тренування сприяють підвищенню рівня гормону стресу – кортизолу. Якщо підвищується кортизол, разом із ним підвищується апетит. А це в свою чергу сприяє утворенню жиру в організмі, особливо небезпечна зона – область живота. Тут може нарости найбільше жирової тканини. Компенсація через вживання їжі. Так як після активних фізичних навантажень деякі люди можуть відчувати сильний голод, то це може призводити до набору надлишкової ваги. Підвищення апетиту сприятиме компенсації втрачених калорій під час тренувань, тому є ризик, навпаки, поправитися, а не схуднути.

Так як після активних фізичних навантажень деякі люди можуть відчувати сильний голод, то це може призводити до набору надлишкової ваги. Підвищення апетиту сприятиме компенсації втрачених калорій під час тренувань, тому є ризик, навпаки, поправитися, а не схуднути. Індивідуальні особливості обміну речовин. У різних людей метаболічні процеси дуже відрізняються. Для деяких природньо – набрати жирову масу навіть при активному способі життя. Це пов’язане зі спадковістю та особливостями обміну речовин. А деякі люди, навпаки, можуть споживати велику кількість їжі та бути стрункими, навіть при перевищеннях добової норми калорій.

«Хоча тренування – це ефективний інструмент для схуднення та підтримки міцного здоров’я. Але слід розуміти, що це не єдине, що визначає результат схуднення. На втрату ваги та зменшення жирових клітин також впливають особисті звички щоденного харчування, гормональний стан та індивідуальні особливості організму реагувати на фізичну активність. Щоб досягти найкращих результатів, потрібно поєднувати фізичну активність із правильним та збалансованим харчуванням і спостереженням за власним організмом», - пояснила лікарка, Уляна Вернер.

Тому, перш ніж вдаватися до активних тренувань, спочатку потрібно проконсультуватися з експертами та лікарями у галузі спорту і харчування, скласти повноцінне меню харчування та план фізичних навантажень. Такий комплекс сприятиме неодмінному схудненню та покращенню самопочуття.

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