Якщо їсти багато солодкого, можуть бути набряки: правда чи міф

Набряки: чому виникають

Реклама

Набряки — це поширене явище, яке багато хто сприймає як незначну естетичну проблему після втомливого дня чи безсонної ночі. Проте насправді вони можуть бути сигналом про порушення в роботі організму. Лікарі наголошують, що до причин, які здатні провокувати затримку рідини в тканинах, належить не лише надлишок солі чи проблеми з нирками, але й цукор.

Цукор, інсулін і затримка води

За деякими даними, 1 грам цукру здатний затримувати до 4 грамів рідини, особливо якщо вживати солодощі на ніч. Саме тому багато людей відзначають, що після вечірніх десертів чи випічки на ранок з’являється одутлість обличчя або набряклість під очима. Надмір швидких вуглеводів є прямим чинником, що викликає затримку води в організмі.

Коли людина вживає значну кількість солодощів або продуктів, що містять швидкі вуглеводи, у крові різко підвищується рівень глюкози. У відповідь організм виробляє інсулін — гормон, який допомагає клітинам засвоювати цукор. Проте одночасно з цим інсулін має побічний ефект — він сприяє затримці натрію в нирках. А натрій, у свою чергу, «тягне» за собою воду. Таким чином, чим вищий рівень інсуліну, тим більше рідини може залишатися в тканинах, і це проявляється набряками.

Реклама

Окремо варто згадати і про молочний цукор — лактозу. вживання солодкого або молочних продуктів, що містять молочний цукор — лактозу, стимулює активний викид інсуліну. А надлишок цього гормону, як відзначають лікарі, здатен викликати додаткову затримку рідини в тканинах. Саме тому багато людей відзначають появу одутлості на обличчі чи набряклості ніг після вечірніх солодких перекусів або молочних десертів.

Діабет і набряки: скільки причин у одній проблемі

Для людей із цукровим діабетом ризик появи набряків особливо високий. Тривало підвищений рівень глюкози поступово пошкоджує стінки дрібних судин, через що вони стають менш еластичними та більш проникними. Це призводить до порушення нормальної циркуляції крові й до того, що частина рідини виходить у навколишні тканини.

Крім того, високий рівень цукру шкодить нервовій системі. Діабетична нейропатія знижує чутливість кінцівок, і через це людина може не помічати дрібних ушкоджень чи запалень. У таких умовах будь-які мікротравми довго гояться, а в місцях ушкоджень утворюються локальні набряки.

Не менш важливу роль відіграють і ускладнення діабету. При тривалому перебігу хвороби страждають нирки, які вже не можуть ефективно виводити надлишок рідини, а також серце, що працює зі зниженим навантаженням і не забезпечує належного кровообігу. У результаті у хворих нерідко спостерігаються генералізовані набряки — від набряклості обличчя до вираженого збільшення об’єму ніг.

Реклама

Інші механізми виникнення набряків

Попри те, що надлишок цукру є одним із чинників затримки рідини, він не єдиний. Медики нагадують: існують й інші поширені механізми, які можуть спричиняти цей симптом. Серед них — серцева недостатність, при якій порушується насосна функція серця і кров застоюється у венах; захворювання печінки, коли знижується синтез білків, що підтримують нормальний баланс рідини; а також хвороби нирок, при яких організм просто фізично не справляється з виведенням надлишку води.

Додатково впливають набряки малорухливий спосіб життя, тривале сидіння в одній позі, вживання надмірної кількості солі та навіть спекотна погода. Усе це може тимчасово погіршувати лімфатичний відтік і призводити до накопичення рідини в тканинах.

Отже набряки не завжди є лише наслідком втоми чи спеки. Часто вони можуть сигналізувати про серйозні проблеми з обміном речовин, зокрема про надмірне вживання цукру або вже наявний діабет. Медики радять уважно ставитися до свого раціону, обмежувати кількість швидких вуглеводів і солодощів, контролювати рівень глюкози та у разі регулярної появи набряків обов’язково звертатися до лікаря.