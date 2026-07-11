Чому в сезон малину потрібно їсти кожного дня: користь ягоди для здоров'я та краси

Чому потрібно їсти малину

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Свіжа, ароматна, щойно зібрана малина — це не лише смачно, а й ще дуже корисно. В сезон малини потрібно не лише варити з неї варення, компоти та робити інші заготівлі на зиму, а й споживати її кожного дня, адже малина — це справжній літній суперфуд.

Користь малини

Те, що малина неймовірно багата на вітаміни та мікроелементи, напевно, ні для кого не буде відкриттям. Вона містить велику кількість вітамінів групи В, С, А, кремній, молібден, магній, марганець, кальцій, залізо, фосфор, натрій, хром, цинк. Крім того, за кількістю антиоксидантів малина не має конкурентів — це флавоноїди, феноли, антоціани, каротиноїди.

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Що лікує малина

Завдяки насиченому складу малина:

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має протизапальний ефект — недарма, коли ми застудилися, п’ємо чай з малиною або їмо ягоди в сирому вигляді;

покращує відходження поту та сприяє виведенню токсинів у разі простудних захворювань;

антоціани, які є в малині, можуть пригнічувати запалення, що викликає серцево-судинні захворювання; інші антиоксиданти в малині запобігають накопиченню тромбоцитів і знижують артеріальний тиск, покращують стан нервової системи;

зміцнює імунітет, нормалізує обмін речовин;

завдяки високому вмісту клітковини та води нормалізує роботу кишківника, підтримує здоров’я травного тракту, сприяє регулярному випорожненню та щоденному виведенню токсинів;

має сечогінний і легкий проносний ефект;

через вміст елагової кислоти сприяє профілактиці онкології;

завдяки регулярному споживанню покращує когнітивні функції та зменшує ризик розвитку нейродегенеративних захворювань мозку — і все завдяки антиоксидантам, які захищають мозок від пошкоджень, спричинених вільними радикалами;

здатна блокувати фермент, який відповідає за запалення та біль; завдяки цьому споживання ягід може зменшити ризики артриту;

позитивно впливає на чоловічий організм, підвищує чоловічу фертильність і рівень тестостерону.

Малина для профілактики діабету

В малині один із найнижчих показників вмісту цукру — всього 2,7 грама на 100-грамову порцію, для порівняння — у невеликому яблуку — приблизно 13 грамів цукру, низька калорійність (52 калорії) і невисокий глікемічний індекс. Тобто малина — чудовий десерт для тих, хто любить солодке, але хоче мінімізувати його вживання.

Ба більше, вона може допомогти у профілактиці діабету, вважають американські фахівці з Центру досліджень у галузі харчування та Інституту безпеки і здоров’я харчових продуктів Університету Лойоли. Згідно з проведеним дослідженням, виявилося, що в осіб, схильних до діабету, вживання більшої кількості малини зменшило кількість інсуліну, необхідного для контролю рівня цукру в крові. Рівень глюкози був нижчим у тих учасників експерименту, яким діставалася найбільша порція червоної малини на день.

Користь малини для жінок

Окремо потрібно сказати про користь малини для жінок:

активно використовується в косметології з метою омолоджування та покращення стану шкіри;

нормалізує менструальний цикл, зменшує біль;

відвар із листя допомагає позбутися нудоти в період вагітності;

вживаючи її, можна не лише підвищити імунітет, а й схуднути.

Корисне для жінок і листя малини, воно містить речовини, які покращують роботу мускулатури кишківника та матки. Настоянка із квітів рослини допомагає в разі вугрів чи шкірних захворювань.

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Плоди малини та настоянки на плодах надають шкірі обличчя здорового кольору, рівного тону, позбавляють зморшок. Малина добре відбілює шкіру.

Чи є протипоказання до вживання малини

Здорова людина може з’їдати 400-500 г малини протягом доби; краще споживати її в першій половині дня.

Побічних дій малина практично не має. Її споживання потрібно зменшити:

в разі загострення хвороб ШКТ (гастриту, виразки тощо);

в разі проблем із нирками та подагри через сечогінний ефект;

за наявності алергії на будь-які ягоди;

під час лактації у жінок через можливу алергічну реакцію.

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