Чому в сезон малину потрібно їсти кожного дня: користь ягоди для здоров'я та краси

Користь малини, чи є протипоказання до її вживання

Свіжа, ароматна, щойно зібрана малина — це не лише смачно, а й ще дуже корисно. В сезон малини потрібно не лише варити з неї варення, компоти та інші заготівлі на зиму, а й споживати її кожного дня, адже малина - це справжній літній суперфуд.

Користь малини

То, що малина неймовірно багата на вітаміни та мікроелементи, напевно, ні для кого не буде відкриттям. Вона містить велику кількість вітамінів групи В, С, А, кремній, молібден, магній, марганець, кальцій, залізо, фосфор, натрій, хром, цинк. Крім того, за кількістю антиоксидантів у малини не має конкурентів, це флавоноїди, феноли, антоціани, каротиноїди.

Що лікує малина

Завдяки насиченому складу малина:

Має протизапальний ефект - не дарма, коли ми простигаємо, п'ємо чай з малиною або їмо ягоди в сирому вигляді.

При простудних захворюваннях малина покращує відходження поту та сприяє виведенню токсинів.

Антоціани, які є в малині, зможуть пригнічувати запалення, що викликає серцево-судинні захворювання. Інші антиоксиданти в малині запобігають накопиченню тромбоцитів і знижують артеріальний тиск, покращують стан нервової системи.

Зміцнює імунітет, нормалізує обмін речовин.

Високий вміст клітковини та води в малині нормалізує роботу кишківника, підтримує здоров’я травного тракту, сприяє регулярному випорожненню та щоденному виведенню токсинів.

Має сечогінний та легкий проносний ефект.

Внаслідок вмісту еллагової кислоти сприяє профілактиці онкології.

Регулярне споживання малини покращує когнітивні функції та зменшує ризик розвитку нейродегенеративних захворювань мозку. І все завдяки антиоксидантам, які захищають мозок від пошкоджень, спричинених вільними радикалами.

Малина здатна блокувати фермент, який відповідає за запалення та біль. Завдяки цьому споживання ягід може зменшити ризики артриту.

Малина позитивно впливає на чоловічий організм, підвищує чоловічу фертильність та рівень тестостерону.

Малина для профілактики діабету

У малини один із найнижчих показників вмісту цукру - всього 2,7 грама на 100-грамову порцію, для порівняння – у невеликому яблуку приблизно 13 грамів цукру, низька калорійність (52 калорії) і невисокий глікемічний індекс. Тобто малина — чудовий десерт для тих, хто любить солодке, але хоче мінімізувати його вживання.

Щобільше, вона може допомогти у профілактиці діабету, вважають американські фахівці з Центру досліджень у галузі харчування та Інституту безпеки та здоров'я харчових продуктів Університету Лойоли. Згідно з проведеним дослідженням, виявилося, що в осіб схильних до діабету, вживання більшої кількості малини зменшило кількість інсуліну, необхідного для контролю рівня цукру в крові. Рівень глюкози був нижчим у тих учасників експерименту, яким діставалася найбільша порція червоної малини на день.

Користь малини для жінок

Окремо потрібно сказати про користь малини для жінок:

Малина активно використовується в косметології з метою омолоджування та покращення стану шкіри.

Нормалізує менструальний цикл, зменшує біль.

Відвар із листя допомагає позбутися нудоти в період вагітності.

Вживаючи малину, можна не лише підвищити імунітет, а й схуднути.

Корисне для жінок і листя малини, воно містить речовини, які покращують роботу мускулатури кишківника та матки. Настій з квітів рослини допомагає при вуграх чи шкірних захворюваннях.

Плоди малини та настої на плодах надають шкірі обличчю здорового кольору, рівний тон, позбавляють зморшок. Малина добре відбілює шкіру.

Чи є протипоказання до вживання малини

Здорова людина може з'їдати 400-500 г малини протягом доби, краще споживати її у першій половині дня.

Побічних дій малина практично не має, Споживання малини потрібно зменшити:

при загостренні хвороб ШКТ (гастриту, виразки та ін.).

при проблемах з нирками та подагрі через сечогінний ефект,

за наявності алергії на будь-які ягоди.

через можливу алергійну реакцію не варто вживати малину жінкам у період лактації.

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