Чому в спеку не варто пити воду з пластикових пляшок: небезпека, що загрожує раком

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У розпал літньої спеки, коли температура повітря перетинає позначку в +30°C, холодна вода з пластикової пляшки здається справжнім порятунком. Ця звичка настільки поширена, що мало хто замислюється, що вона може бути небезпечною. Проблема криється не стільки в самій воді, скільки в тому, що відбувається з пластиковою тарою, коли вона довго перебуває під впливом високих температур і сонячного світла.

Пластик і спека: небезпечне поєднання

Більшість одноразових пластикових пляшок виготовляють із матеріалу під назвою поліетилентерефталат (ПЕТ). Цей пластик легкий, дешевий та зручний, але він абсолютно не розрахований на високі температури. Коли пляшка нагрівається, хімічні зв’язки в пластику стають нестабільними, і його компоненти починають виділятися у воду.

Нещодавнє дослідження вчених з Університету Цзінань у Китаї підтвердило, що пластик під впливом сонячного світла виділяє леткі органічні сполуки (ЛОС). Науковці виявили, що всі досліджені пляшки виділяли складну суміш хімікатів, включно з алканами, альдегідами та спиртами. Особливу занепокоєність викликало виявлення високотоксичних ЛОС, зокрема н-гексадекану, який є визнаним канцерогеном. Дослідники прямо наголосили, що ці токсичні сполуки становлять ризик для здоров’я, і він може бути накопичувальним, що збільшує загрозу розвитку ракових захворювань у довгостроковій перспективі.

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Крім цих нових знахідок, нагрітий пластик може виділяти інші небезпечні речовини, як-от бісфенол-А (BPA), що належить до класу ендокринних руйнівників. Це означає, що він може впливати на гормональну систему організму, імітуючи дію гормонів. Таке втручання може призвести до серйозних наслідків: порушення гормонального балансу, ослаблення імунної системи, а також підвищення ризику онкологічних захворювань. Нагрітий пластик також може виділяти фталати, які є ендокринними руйнівниками, та сурма, що є токсичним важким металом.

Смак води не змінюється: невидима отрута без смаку та запаху

Головна підступність цієї проблеми — ви не відчуєте небезпеки. Вода з перегрітої пляшки не змінює ні смаку, ні запаху. Вона здається такою ж свіжою, як і завжди. Однак мікродози токсичних речовин, що потрапляють у воду, поступово накопичуються в організмі. Хоча один ковток не завдасть шкоди, регулярне вживання такої води може мати довгострокові негативні наслідки для здоров’я.

Як убезпечити себе: розумний вибір для здоров’я

Зважаючи на небезпеку, яку може приховувати нагріта пластикова пляшка, важливо робити свідомий вибір. Найкращий спосіб захистити себе — уникати ситуацій, коли вода в пластику перегрівається. Тому, купуючи воду, завжди звертайте увагу на те, де вона зберігається. Не беріть пляшки, які стояли на вітрині під прямими променями сонця, адже навіть закрита тара вже могла нагрітися до небезпечної температури. Так само ніколи не залишайте воду в машині, оскільки в спекотний день салон авто перетворюється на справжню парникову камеру, де температура швидко піднімається до критичних позначок.

Обираючи тару для напоїв, віддавайте перевагу безпечним і надійним матеріалам. Ідеальний вибір — скляні або металеві багаторазові пляшки. Скло є інертним, тобто воно не вступає в жодні хімічні реакції з рідиною, зберігаючи її первісний смак і склад. Металеві пляшки, зазвичай виготовлені з нержавіючої сталі, також є безпечною альтернативою, оскільки не виділяють шкідливих речовин і чудово зберігають температуру напою.

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Крім того, варто відмовитися від звички використовувати одноразові пластикові пляшки повторно. Ця тара не розрахована на багаторазове використання, і її структура швидко руйнується, особливо після миття чи нагрівання. На пошкоджених стінках і в мікротріщинах швидко розмножуються бактерії, що робить таку пляшку небезпечною для здоров’я. Натомість краще наповнювати свіжою, чистою водою свою власну багаторазову ємність. Це допоможе вам не лише зберегти здоров’я, а й подбати про навколишнє середовище, зменшивши кількість пластикових відходів.