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ТСН у соціальних мережах

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Чому варто приймати магній разом із вітаміном D: що це дає організму

Магній і вітамін D — це два ключові нутрієнти, які відіграють важливу роль у роботі організму. Хоча кожен із них має власні функції, разом вони працюють ще ефективніше, впливаючи на здоров’я кісток, імунну систему, м’язи та навіть настрій.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Чому потрібно приймати магній разом з вітаміном D

Чому потрібно приймати магній разом з вітаміном D / © pexels.com

У сучасних дослідженнях все частіше підкреслюється: магній необхідний для правильного засвоєння та активації вітаміну D, тому їхній спільне приймання може бути особливо корисним.

Як магній і вітамін D працюють разом

Вітамін D після потрапляння в організм не є одразу активним. Щоб він почав діяти, його потрібно «активувати» за участю ферментів, для роботи яких необхідний магній.

Інакше кажучи:

  • магній виступає як кофактор, який допомагає активувати вітамін D;

  • без достатньої кількості магнію ефективність вітаміну D знижується;

  • ха дефіциту магнію навіть нормальний рівень вітаміну D може працювати слабше.

Таким чином, ці два нутрієнти тісно взаємопов’язані та взаємно впливають один на одного.

Користь поєднання магнію та вітаміну D

  1. Підтримка здоров’я кісток — вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій, а магній сприяє його правильному використанню та регуляції. Разом вони підтримують міцність кісток і знижують ризик їх ослаблення.

  2. Підтримка імунної системи — вітамін D відіграє важливу роль у роботі імунітету, а магній бере участь у сотнях біохімічних реакцій, що підтримують загальний баланс організму.

  3. Енергетичний обмін і робота м’язів — магній необхідний для вироблення енергії та нормального скорочення м’язів. У поєднанні з вітаміном D він сприяє кращій фізичній витривалості.

  4. Регуляція настрою та нервової системи — дослідження показують, що обидва нутрієнти можуть впливати на нервову систему, допомагаючи зменшувати відчуття втоми та підтримувати емоційний баланс.

Чи можна приймати магній і вітамін D разом

Так, більшість експертів вважають, що одночасне приймання магнію і вітаміну D є безпечним і навіть корисним.

Більше того, їхнє спільне приймання:

  • підсилює ефективність вітаміну D;

  • допомагає уникнути прихованого дефіциту;

  • підтримує баланс мінералів в організмі.

Важливо лише дотримуватися рекомендованих доз і враховувати індивідуальні потреби організму.

Можливі ризики та застереження

Попри користь, надлишок цих нутрієнтів може викликати небажані ефекти:

  • надмірний магній може спричиняти проблеми з травленням і зниження тиску;

  • надлишок вітаміну D може призвести до підвищення рівня кальцію в крові;

  • деякі препарати можуть взаємодіяти з цими добавками.

Саме тому перед початком приймання варто проконсультуватися з лікарем.

Як правильно приймати магній і вітамін D

  • вітамін D краще приймати з їжею, що містить жири;

  • магній часто рекомендують приймати ввечері, оскільки він сприяє розслабленню;

  • їх можна приймати разом або в різний час — ефективність від цього суттєво не змінюється.

Магній і вітамін D — це взаємопов’язані нутрієнти, які працюють у синергії. Магній допомагає активувати вітамін D, а вітамін D сприяє кращому засвоєнню важливих мінералів.

Їхній правильний баланс може підтримувати здоров’я кісток, імунної системи, м’язів і загального самопочуття.

FAQ

Чи потрібно приймати магній разом із вітаміном D?

Так, магній допомагає активувати вітамін D, тому їхній спільний прийом може підвищити ефективність.

Чи можна приймати вітамін D без магнію?

Можна, але при дефіциті магнію вітамін D може засвоюватися гірше та працювати менш ефективно.

Які симптоми дефіциту магнію та вітаміну D?

Нестача може проявлятися втомою, слабкістю, м’язовими спазмами, зниженим імунітетом і погіршенням настрою.

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Кількість переглядів
157
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