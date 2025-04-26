Чому варто уникати використання силіконів в косметиці: 11 причин

Чому варто уникати використання силіконів в косметиці / © unsplash.com

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Силікони — це синтетичні сполуки, які отримують шляхом поєднання кварцу з метанолом. Багато кремнієвих компонентів добре взаємодіють з людським організмом, що робить їх популярними у медицині та косметології. Завдяки своїй здатності до змін, силікони мають різноманітні варіанти з різними властивостями.

Типи силіконів:

Водорозчинні — легко змиваються водою, тому їх часто використовують у засобах для догляду, таких як креми і сироватки.

Частково розчинні — застосовуються в декоративній косметиці для створення ефекту гладкої шкіри. Їх не змиє проста вода, для цього потрібні гідрофільні олії або міцелярні рідини.

Погано розчинні — для їх видалення необхідні спеціальні засоби, які глибоко проникають у пори. Ці силікони входять до складу сонцезахисних кремів, засобів для фіксації волосся та антиперспірантів.

Летючі — випаровуються самостійно. Використовуються у термозахисних засобах для волосся.

Жиророзчинні — утворюють плівку на поверхні, яку неможливо змити водою. Можуть впливати на клітинний обмін.

Як силікони впливають на шкіру

Як силікони впливають на шкіру / © unsplash.com

Дискусії про шкоду цього інгредієнта тривають вже багато років, і багато людей обирають косметику без силіконів. Розглянемо детальніше, чому це може бути небезпечно.

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Створюють ілюзію покращення

Під час використання косметичних засобів із силіконами на шкірі виникає ефект миттєвого поліпшення: утворюється тонка плівка, що робить шкіру рівною, гладкою, зволоженою та бархатистою. Дрібні зморшки начебто розгладжуються. Проте це всього лише візуальний ефект. Насправді шкіра не стає здоровішою або молодшою, а плівка не дає їй нормально дихати.

Забивають пори

Силікони утворюють щільну плівку, яка не пропускає повітря та вологу, що перешкоджає нормальному диханню шкіри. Під цією синтетичною оболонкою порушується природне оновлення клітин, і на поверхні шкіри накопичуються омертвілі частинки. Шкірний себум не має змоги виводитися, що призводить до закупорки пор. Як результат, шкіра може стати більш сухою, грубою, з’являться запалення та забиті пори, а вам доведеться частіше вдаватися до чищення чи пілінгу.

Зневоднюють

Якщо у вас сухий тип шкіри і засіб із силіконами не викликає запалень, він все одно може погіршити стягнутість і зневодненість епідермісу. Силікони порушують природні процеси в клітинах, через що шкіра не отримує належного зволоження. Чим частіше ви використовуєте таку косметику, тим більше ви будете відчувати сухість після її змивання, і тим більше виникатиме бажання знову нанести продукт.

Стають причиною акне

Якщо ваша шкіра схильна до запалень, використання засобів із силіконами може тільки погіршити проблему. Щільна синтетична плівка сприяє тому, що під нею бактерії та мікроби починають активно розмножуватись, що може призвести до появи висипань.

Не дають клітинам регенерувати

Зазвичай шкіра оновлюється кожні 28 днів: мертві клітини відлущуються, а на їх місці утворюються нові. Однак силікони блокують цей природний процес. Через утворення щільної плівки на поверхні шкіри накопичуються ороговілі клітини, що може призвести до появи зморшок, пігментних плям та почервонінь.

Корисні компоненти не вбираються

Силікони перешкоджають проникненню корисних речовин у глибші шари шкіри. Якщо ви використовуєте засіб для вмивання або сироватку з силіконами, наступний догляд буде менш ефективним, оскільки активні інгредієнти не зможуть проникнути через силіконовий бар’єр.

Їх важко змивати

Також силікони важко змиваються. Більшість з них не можна змити звичайною водою чи очищувальним засобом, вони вимагають спеціальних двофазних продуктів для глибокого очищення. Це ускладнює догляд, адже не всі засоби для вмивання можуть впоратися з таким завданням, і важко точно визначити, чи шкіра достатньо очищена.

Чим силікони небезпечні для волосся та шкіри голови

Чим силікони небезпечні для волосся / © unsplash.com

Цей компонент часто використовується в продуктах для волосся, оскільки забезпечує миттєвий ефект гладкості. Однак давайте розглянемо, чому варто утриматися від таких засобів і чим вони можуть бути шкідливими.

Блокує харчування

Він утворює щільну плівку на волосся, яка перекриває доступ поживних речовин і вологи. В результаті волосся виглядає блискучим і сяючим, але насправді не відновлюється і залишається слабким. З часом, через постійний вплив цього компонента, волосся стає ламким і тьмяним.

Викликають подразнення шкіри голови

Силікони можуть викликати свербіж та відчуття стягнутості шкіри, а також забивати пори. Це негативно впливає на стан волосся, і воно може почати випадати більше, ніж зазвичай.

Обтяжують волосся

Ці засоби також можуть обтяжувати волосся. Якщо у вас тонкі та пористі пасма, силікони можуть зробити їх більш сальними. Зазвичай таке волосся і так не має достатньо об’єму, і замість блискучих і гладких локонів ви отримаєте жирні пасма. Крім того, вам доведеться частіше мити голову або використовувати сухі шампуні, щоб підтримати свіжість.

Важко очистити

Також, використовуючи косметику з силіконами, важливо ретельно очищати волосся, щоб прибрати залишки засобу з поверхні. Якщо ваш шампунь містить силікони, це може ускладнити правильне очищення, особливо для кучерявого волосся. Краще чергувати його з іншими засобами або замінити на безсиліконові продукти.