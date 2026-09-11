Чому варто випити склянку води перед ранковою кавою, розповіли гастроентерологи

Кава зранку

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Для багатьох ранок починається з чашки кави. Вона допомагає швидше прокинутися і стала звичною частиною ранкового ритуалу. Однак перед першою порцією кофеїну фахівці радять зробити ще одну просту річ — випити склянку води.

Така звичка може допомогти поповнити запаси рідини після сну, а для деяких людей — зробити ранкову каву комфортнішою для шлунка. Про це пише Verywell Health з посиланням на фахівців із гастроентерології та харчування.

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Навіщо пити воду відразу після пробудження

Навіть коли людина спить, організм продовжує втрачати воду — зокрема через дихання та потовиділення. Саме тому гастроентеролог Ліза Ганджу рекомендує пити воду невдовзі після пробудження, щоб поповнити втрачену за ніч рідину.

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Не обов’язково випивати дуже багато. Фахівець із клінічного харчування Ітан Балк зазначає, що для такої ранкової звички достатньо приблизно 240–470 мл води — це близько однієї-двох склянок. Водночас потреба в рідині індивідуальна й залежить від багатьох чинників, тому цю кількість не варто сприймати як обов’язкову норму для кожної людини.

Вода перед кавою може допомогти шлунку

Ще одна можлива перевага стосується травлення. Деякі люди без проблем п’ють каву натщесерце, тоді як в інших після неї виникають кислий присмак, дискомфорт у шлунку або симптоми кислотного рефлюксу.

За словами експертів, склянка води перед кавою для частини людей може зменшити такий дискомфорт. Проте це індивідуальна реакція, а не універсальний спосіб запобігти печії. Якщо кава постійно провокує біль або виражений рефлюкс, одна лише вода проблему не вирішить.

Тепла вода також може стимулювати роботу шлунково-кишкового тракту та сприяти ранковому випорожненню. Водночас автори матеріалу наголошують, що даних про особливі переваги саме теплої води для травлення поки недостатньо.

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Чи правда, що кава зневоднює організм

Поширене пояснення необхідності пити воду перед кавою звучить так, кофеїн має сечогінний ефект, тому кава нібито «забирає» воду з організму. Насправді це твердження занадто спрощене.

Кофеїн справді може збільшувати утворення сечі, особливо у великих дозах. Проте вода, яка міститься в самій каві, компенсує цей ефект при звичайному споживанні. Дослідження не підтверджують, що помірне вживання кави звичними до кофеїну людьми призводить до зневоднення.

Тому склянка води перед кавою потрібна не для того, щоб «компенсувати» знкеводнення кавою. Її сенс насамперед у тому, щоб почати день із поповнення рідини після нічного сну.

Чи потрібно після кожної чашки кави пити воду

Спеціально компенсувати кожну чашку кави такою самою кількістю води більшості здорових людей не потрібно. Експерти зазначаютьє, що за помірного споживання — приблизно 1-3 чашок кави на день — додаткова вода лише через сам факт вживання кави зазвичай не потрібна.

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Це узгоджується і з науковими даними, звичайні порції напоїв із кофеїном можуть враховуватися в загальному споживанні рідини, а їхній помірний сечогінний ефект зазвичай не перевищує кількості отриманої з напоєм води.

Що важливіше за склянку води перед кавою

Випити склянку води після пробудження корисно, але важливо не забувати пити воду і протягом дня. Організм постійно втрачає рідину, тому однієї ранкової склянки недостатньо, щоб забезпечити його потреби на весь день. Потреба у воді змінюється залежно від температури повітря, фізичної активності, харчування, стану здоров’я та інших факторів.

Тому не потрібно сприймати правило «спочатку вода, потім кава» як медичну необхідність. Якщо людина добре переносить ранкову каву і протягом дня отримує достатньо рідини, немає доказів, що чашка кави до першої склянки води сама по собі завдасть шкоди.

Але тим, хто прокидається зі спрагою, відчуває після кави дискомфорт у шлунку або просто протягом дня забуває пити воду, склянка води перед ранковою кавою може стати простим способом почати день із гідратації, а не лише з кофеїну.

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