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Чому важливо годувати дитину грудьми до двох років або довше: пояснення

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Чому важливо годувати дитину грудьми до двох років або довше: пояснення

Фото: Associated Press

Годувати дитину грудьми рекомендовано до 2 років або довше.

Материнське молоко під час грудного вигодовування містить усі необхідні поживні речовини, яких потребує немовля, а також антитіла, які захищають малюка від хвороб.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Грудне молоко є єдиною їжею та напоєм, які необхідні дітям у перші 6 місяців життя.

З 6 місяців рекомендовано почати вводити прикорм, втім грудне молоко все ще має залишатися основною їжею малюка. Навіть після повного введення прикорму доцільно годувати дитину грудним молоком після їди. Якщо ви думаєте, що ваша дитина голодна між прийманням їжі, прикладайте її до грудей. У міру того як дитина росте, склад вашого молока змінюватиметься відповідно до її харчових потреб.

Важливо: стресові ситуації не впливають на вироблення молока. Якість молока не змінюється через почуття тривоги, паніки чи стресу. Тільки в рідкісних випадках можливе тимчасове сповільнення потоку молока. Запобігти цьому можна, частіше прикладаючи дитину до грудей, що забезпечить вироблення необхідної кількості грудного молока.

Важливість грудного вигодовування

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що грудне вигодовування зменшує біль під час вакцинації дітей. Обійми матері, відчуття контакту шкіри до шкіри, смоктання та споживання молока – відволікають та заспокоюють маля.

До того ж повідомляли, який захист дає дитині грудне молоко. Грудне молоко – це природна їжа для немовляти, яка містить усі необхідні поживні речовини та дає захист від багатьох інфекційних захворювань.

Також йшлося про те, як грудне вигодовування впливає на вагу жінки

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