Чому вентилятор у спеку може бути смертельним — нове дослідження

Небезпека вентилятора в спеку / © Credits

Реклама

Поширена помилка використання домашнього вентилятора може бути смертельно небезпечною та спричинити серцевий напад.

Про це попереджають вчені у матеріалі, що опублікував dailymail.

Нове дослідження показало, що використання електричного вентилятора у спеку може збільшити ризик смертельного серцевого нападу.

Реклама

Дослідники з Сіднейського університету залучили 20 учасників для перевірки впливу вентиляторів на температуру тіла, серцевий ритм, потовиділення та відчуття комфорту в умовах високої температури та вологості.

Учасники проходили чотири окремі трьохгодинні випробування в кліматичній камері при температурі 39,2°C та вологості 49%.

Дві сесії вони проводили у стані гарної гідратації — випиваючи рекомендовану норму рідини за 24 години до тесту та маючи можливість пити під час нього.

Ще дві сесії вони були зневоднені — не вживали рідин і продуктів із високим вмістом води за 24 години до тесту та не могли пити під час нього.

Реклама

У кожному з цих станів учасників тестували з вентилятором і без нього.

Метою дослідження, опублікованого у журналі Emergency Medicine, було визначити, чи змінює рівень гідратації вплив використання вентилятора в спекотних і вологих умовах — особливо враховуючи, що вентилятори іноді можуть посилювати тепловий стрес.

Вчені вимірювали серцевий ритм, ректальну температуру, інтенсивність потовиділення, тепловий дискомфорт і рівень спраги.

Результати показали, що використання вентилятора у стані зневоднення підвищує навантаження на серце, що може призвести до серцевого нападу.

Реклама

Крім того, було виявлено, що вентилятори збільшують втрату рідини через піт приблизно на 60%, що робить їх небезпечними при зневодненні.

«Більшість людей, які помирають під час екстремальної спеки, не мають кондиціонера, але часто використовують вентилятори. При температурі до 39–40°C вентилятори можуть зменшувати теплове та серцево-судинне навантаження. Але у більш спекотних умовах їх слід вимикати, оскільки вони можуть погіршити тепловий стрес», — зазначв керівник дослідження доктор Коннор Грем.

Причина в тому, що гаряче повітря нагріває тіло швидше, ніж воно встигає охолодитися через потовиділення.

Науковці також радять використовувати вентилятори тільки при температурі:

Реклама

нижче 39°C для здорових дорослих до 40 років;

нижче 38°C для літніх людей 65+;

не вище 37°C для літніх людей, які приймають певні ліки (наприклад, оксибутинін).

Раніше цього тижня Британська служба охорони здоров’я та Метеорологічне бюро оголосили «бурштинове» попередження про спеку для п’яти регіонів Англії.

Фахівці радять:

перевіряти стан літніх і хворих родичів, друзів та сусідів;

тримати будинок прохолодним (закривати вікна та штори з сонячного боку);

знати симптоми теплового виснаження та теплового удару.

Тепловий удар виникає, коли температура тіла перевищує 40°C і організм втрачає здатність охолоджуватися. Це може призвести до пошкодження внутрішніх органів і навіть смерті.

Ознаки теплового виснаження

підвищена температура,

сильне потовиділення,

спрага, слабкість, втома,

прискорене дихання і серцебиття,

нудота, блювання, головний біль,

бліда й волога шкіра, судоми в м’язах.

У дітей може з’являтися дратівливість.

Реклама

Якщо охолодитися протягом 30 хвилин не вдається, стан може перейти в тепловий удар. Тоді потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Ознаки теплового удару

дуже висока температура,

гаряча, суха, почервоніла шкіра,

прискорений пульс і дихання,

сплутаність свідомості, судоми,

втрата координації, свідомості.

Увага! Інформація, надана в цьому матеріалі, призначена лише для загального ознайомлення і не є медичною консультацією. Перед прийняттям будь-яких рішень щодо вашого здоров'я, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, як правильно поводитися під час спеки та охолоджуватись. Адже спека небезпечна для здоров’я — особливо для дітей і літніх людей.