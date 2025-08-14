ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
3 хв

Чому вентилятор у спеку може бути смертельним — нове дослідження

Вчені попереджають,що використання вентилятора у спеку може спричинити проблеми із серцем.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому вентилятор у спеку може бути смертельним — нове дослідження

Небезпека вентилятора в спеку / © Credits

Поширена помилка використання домашнього вентилятора може бути смертельно небезпечною та спричинити серцевий напад.

Про це попереджають вчені у матеріалі, що опублікував dailymail.

Нове дослідження показало, що використання електричного вентилятора у спеку може збільшити ризик смертельного серцевого нападу.

Дослідники з Сіднейського університету залучили 20 учасників для перевірки впливу вентиляторів на температуру тіла, серцевий ритм, потовиділення та відчуття комфорту в умовах високої температури та вологості.

Учасники проходили чотири окремі трьохгодинні випробування в кліматичній камері при температурі 39,2°C та вологості 49%.

Дві сесії вони проводили у стані гарної гідратації — випиваючи рекомендовану норму рідини за 24 години до тесту та маючи можливість пити під час нього.

Ще дві сесії вони були зневоднені — не вживали рідин і продуктів із високим вмістом води за 24 години до тесту та не могли пити під час нього.

У кожному з цих станів учасників тестували з вентилятором і без нього.

Метою дослідження, опублікованого у журналі Emergency Medicine, було визначити, чи змінює рівень гідратації вплив використання вентилятора в спекотних і вологих умовах — особливо враховуючи, що вентилятори іноді можуть посилювати тепловий стрес.

Вчені вимірювали серцевий ритм, ректальну температуру, інтенсивність потовиділення, тепловий дискомфорт і рівень спраги.

Результати показали, що використання вентилятора у стані зневоднення підвищує навантаження на серце, що може призвести до серцевого нападу.

Крім того, було виявлено, що вентилятори збільшують втрату рідини через піт приблизно на 60%, що робить їх небезпечними при зневодненні.

«Більшість людей, які помирають під час екстремальної спеки, не мають кондиціонера, але часто використовують вентилятори. При температурі до 39–40°C вентилятори можуть зменшувати теплове та серцево-судинне навантаження. Але у більш спекотних умовах їх слід вимикати, оскільки вони можуть погіршити тепловий стрес», — зазначв керівник дослідження доктор Коннор Грем.

Причина в тому, що гаряче повітря нагріває тіло швидше, ніж воно встигає охолодитися через потовиділення.

Науковці також радять використовувати вентилятори тільки при температурі:

  • нижче 39°C для здорових дорослих до 40 років;

  • нижче 38°C для літніх людей 65+;

  • не вище 37°C для літніх людей, які приймають певні ліки (наприклад, оксибутинін).

Раніше цього тижня Британська служба охорони здоров’я та Метеорологічне бюро оголосили «бурштинове» попередження про спеку для п’яти регіонів Англії.

Фахівці радять:

  • перевіряти стан літніх і хворих родичів, друзів та сусідів;

  • тримати будинок прохолодним (закривати вікна та штори з сонячного боку);

  • знати симптоми теплового виснаження та теплового удару.

Тепловий удар виникає, коли температура тіла перевищує 40°C і організм втрачає здатність охолоджуватися. Це може призвести до пошкодження внутрішніх органів і навіть смерті.

Ознаки теплового виснаження

  • підвищена температура,

  • сильне потовиділення,

  • спрага, слабкість, втома,

  • прискорене дихання і серцебиття,

  • нудота, блювання, головний біль,

  • бліда й волога шкіра, судоми в м’язах.

У дітей може з’являтися дратівливість.

Якщо охолодитися протягом 30 хвилин не вдається, стан може перейти в тепловий удар. Тоді потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Ознаки теплового удару

  • дуже висока температура,

  • гаряча, суха, почервоніла шкіра,

  • прискорений пульс і дихання,

  • сплутаність свідомості, судоми,

  • втрата координації, свідомості.

Увага! Інформація, надана в цьому матеріалі, призначена лише для загального ознайомлення і не є медичною консультацією. Перед прийняттям будь-яких рішень щодо вашого здоров'я, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, як правильно поводитися під час спеки та охолоджуватись. Адже спека небезпечна для здоров’я — особливо для дітей і літніх людей.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie