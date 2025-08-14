- Дата публікації
Чому вентилятор у спеку може бути смертельним — нове дослідження
Вчені попереджають,що використання вентилятора у спеку може спричинити проблеми із серцем.
Поширена помилка використання домашнього вентилятора може бути смертельно небезпечною та спричинити серцевий напад.
Про це попереджають вчені у матеріалі, що опублікував dailymail.
Нове дослідження показало, що використання електричного вентилятора у спеку може збільшити ризик смертельного серцевого нападу.
Дослідники з Сіднейського університету залучили 20 учасників для перевірки впливу вентиляторів на температуру тіла, серцевий ритм, потовиділення та відчуття комфорту в умовах високої температури та вологості.
Учасники проходили чотири окремі трьохгодинні випробування в кліматичній камері при температурі 39,2°C та вологості 49%.
Дві сесії вони проводили у стані гарної гідратації — випиваючи рекомендовану норму рідини за 24 години до тесту та маючи можливість пити під час нього.
Ще дві сесії вони були зневоднені — не вживали рідин і продуктів із високим вмістом води за 24 години до тесту та не могли пити під час нього.
У кожному з цих станів учасників тестували з вентилятором і без нього.
Метою дослідження, опублікованого у журналі Emergency Medicine, було визначити, чи змінює рівень гідратації вплив використання вентилятора в спекотних і вологих умовах — особливо враховуючи, що вентилятори іноді можуть посилювати тепловий стрес.
Вчені вимірювали серцевий ритм, ректальну температуру, інтенсивність потовиділення, тепловий дискомфорт і рівень спраги.
Результати показали, що використання вентилятора у стані зневоднення підвищує навантаження на серце, що може призвести до серцевого нападу.
Крім того, було виявлено, що вентилятори збільшують втрату рідини через піт приблизно на 60%, що робить їх небезпечними при зневодненні.
«Більшість людей, які помирають під час екстремальної спеки, не мають кондиціонера, але часто використовують вентилятори. При температурі до 39–40°C вентилятори можуть зменшувати теплове та серцево-судинне навантаження. Але у більш спекотних умовах їх слід вимикати, оскільки вони можуть погіршити тепловий стрес», — зазначв керівник дослідження доктор Коннор Грем.
Причина в тому, що гаряче повітря нагріває тіло швидше, ніж воно встигає охолодитися через потовиділення.
Науковці також радять використовувати вентилятори тільки при температурі:
нижче 39°C для здорових дорослих до 40 років;
нижче 38°C для літніх людей 65+;
не вище 37°C для літніх людей, які приймають певні ліки (наприклад, оксибутинін).
Раніше цього тижня Британська служба охорони здоров’я та Метеорологічне бюро оголосили «бурштинове» попередження про спеку для п’яти регіонів Англії.
Фахівці радять:
перевіряти стан літніх і хворих родичів, друзів та сусідів;
тримати будинок прохолодним (закривати вікна та штори з сонячного боку);
знати симптоми теплового виснаження та теплового удару.
Тепловий удар виникає, коли температура тіла перевищує 40°C і організм втрачає здатність охолоджуватися. Це може призвести до пошкодження внутрішніх органів і навіть смерті.
Ознаки теплового виснаження
підвищена температура,
сильне потовиділення,
спрага, слабкість, втома,
прискорене дихання і серцебиття,
нудота, блювання, головний біль,
бліда й волога шкіра, судоми в м’язах.
У дітей може з’являтися дратівливість.
Якщо охолодитися протягом 30 хвилин не вдається, стан може перейти в тепловий удар. Тоді потрібно негайно викликати швидку допомогу.
Ознаки теплового удару
дуже висока температура,
гаряча, суха, почервоніла шкіра,
прискорений пульс і дихання,
сплутаність свідомості, судоми,
втрата координації, свідомості.
Увага! Інформація, надана в цьому матеріалі, призначена лише для загального ознайомлення і не є медичною консультацією. Перед прийняттям будь-яких рішень щодо вашого здоров'я, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником.
Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, як правильно поводитися під час спеки та охолоджуватись. Адже спека небезпечна для здоров’я — особливо для дітей і літніх людей.