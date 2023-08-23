Чому весь час хочеться їсти: симптомом яких хвороб може бути постійний голод

Серйозні хвороби, симптомом яких може бути постійне бажання їсти

Напевно, багато кому знайома ситуація, коли після гарного обіду, знову хочеться щось з'їсти. Починається "доїдання" - то шматочок пирога, шоколадка, горішки тощо.

Для цього може бути багато причин - психологічних, фізіологічних, фізичних тощо. А у деяких випадках це може свідчити про серйозні патології та хвороби.

Який буває голод

Голод може бути фізичним та психологічним. Фізичний голод наростає повільно, поступово і залежить від того, коли людина востаннє їла. Психологічний, або ще як його називають емоційний голод виникає швидко і провокує потяг до певних продуктів.

Як відрізнити фізичний голод від психологічного? Справжній, фізичний голод виникає через 4-5 годин після їди та супроводжується певними відчуттями, як то порожнеча в шлунку, навіть бурчання, може супроводжуватися слабкістю. Психологічний голод не супроводжується ніякими фізичними відчуттями з боку шлунково-кишкового тракту. Він може бути спричинений нудьгою, тривогою, напругою, горем смутком та іншими емоціями.

Чому весь час хочеться їсти : можливі фізіологічні та поведінкові причини

Причиною посиленого апетиту може бути вироблення організмом гормону кортизолу, саме його посилено виробляє організм під час стресів, саме він спонукає з'їсти щось калорійне.

Порушення балансу таких гормонів як грелин та лептин. Грелин підвищує апетит, а лептин посилає сигнал в мозок про насичення. Коли їх баланс порушений, людина відчуває голод, навіть якщо щільно поїв. Рівень грелина підвищується через нестачу сну, порушення нормального режиму відпочинку.

Дефіцит деяких вітамінів і мінералів також може викликати тягу до певних продуктів. Низький рівень калію, магнію і хрому провокує бажання з'їсти солодке, нестача заліза - м'ясо, нестача цинку - солоне.

Якщо людина їсть надто багато солодкого і борошняного - це також може бути причиною постійного голоду. Такі продукти підвищують рівень інсуліну, який потім різко знижується. Через коливання інсуліну відчуття голоду виникає вже приблизно за годину після їди.

Солоні продукти та страви з додаванням гострих спецій можуть стимулювати підвищене вироблення шлункового соку і провокувати апетит.

Почуття голоду можна сплутати зі спрагою. Тому іноді, коли хочеться їсти, варто випити додаткову склянку води. Але не соку, кави, чаю.

Постійний голод може бути наслідком екстремальних дієт — це сигнал від організму відновлення балансу нутрієнтів.

Передменструальний синдром. Під час ПМС в організмі жінки змінюються рівні естрогену та прогестерону, ці гормональні коливання призводять до збільшення апетиту.

Підвищувати апетит може приймання деяких ліків, наприклад, гормональних препаратів, антигістамінних, антидепресантів, нейролептиків, кортикостероїдів.

Які хвороби можуть провокувати постійне бажання їсти

Підвищений апетит, надмірне почуття голоду можуть бути ознакою таких захворювань як:

Гіпертиреоз - захворювання щитоподібної залози. Гормони, які виробляє ця залоза, контролюють швидкість метаболізму, обмін речовин, також впливають на вагу та настрій. У випадку, якщо таких гормонів виробляється дуже багато людина постійно відчуває голод. При цьому суттєвого набору ваги ми не спостерігаємо, а іноді людина навіть худне. Цукровий діабет. При діабеті рівень глюкози у крові залишається аномально високим. Через нестачу інсуліну або через інсулінорезистентність глюкоза з крові не може потрапити до клітин, організм не може перетворювати їжу на енергію. А нестача енергії викликає почуття голоду. Гіпоглікемія - це стан, при якому концентрація глюкози в крові нижча за норму, вона може виникнути у людей, які споживають дуже мало вуглеводів. Якщо показники глюкози в крові нижче 3,5 ммоль/л, організм вивільняє глюкозу з печінки, щоб підняти її рівень в крові до нормального. А почуття голоду виникає як реакція мозкового центру на низьку концентрацію глюкози у крові. Гастрит або хронічний гастрит із підвищеною кислотністю може провокувати постійне бажання їсти. Щоб позбутися неприємних відчуттів, які постійно турбують пацієнта, як то печія, ниючий біль у шлунку, людина починає часто їсти та найчастіше переїдає. Булімія є розладом харчової поведінки, який характеризується переїданням та подальшим позбавленням від їжі за допомогою блювоти, проносних та інших засобів. Людина зазнає неконтрольованих нападів голоду, але при цьому не відчуває смаку їжі та ситості. Найчастіше булімія зумовлена ​​психологічними розладами — на їхньому фоні виникає відчуття покинутості, самотності, тривоги, які заглушуються за допомогою їжі. Синдром Прадера-Віллі. Це рідкісне захворювання, про яке теж варто знати пов'язане з генетичними особливостями — порушенням концентрації гормонів грелину та окситоцину, завдяким яким людина відчуває насичення. Рак підшлункової залози. Почуття постійного голоду може виникати внаслідок онкології та є одним із нечисленних симптомів раку підшлункової залози. Якщо людина збалансовано харчується, не їсть багато так продуктів з великою кількістю жиру та цукру та низьким вмістом корисних речовин, але при цьому постійно відчуває голод, то необхідно перевірити шлунок і зробити хоча б УЗД підшлункової залози. Цей вид раку зазвичай протікає безсимптомно та діагностується на пізніх стадіях.

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