Чому виникає похмілля і як правильно його полегшити

Чому виникає похмілля і як правильно його полегшити

Похмілля – не той стан, що хочеться запам'ятати на початку нового року.

Із похміллям знайомий майже кожний дорослий. Чому нам буває погано від вживаного алкоголю? І чим викликане отруєння? Як саме діє алкоголь на організм?

Алкогольна інтоксикація є небезпечним станом, який потребує адекватної терапії.

Симптоми та причини похмілля

Погане самопочуття після гучної вечірки свідчить про низку порушень функцій організму, які виникають після вживання спиртних напоїв.

Ось кілька проявів надмірного вживання алкоголю, через які людині стає погано.

Отруєння

Алкоголь в організмі перетворюється на ацетальдегід, а потім - на інші токсичні речовини. Через ацетальдегід клітини позбавляються можливості окислювати ряд інших речовин, які накопичуються в організмі, тим самим отруюючи його.

Крім спирту, алкогольні напої містять і масу інших шкідливих речовин. Реакція посилюється, якщо людина випила неякісні напої.. Наприклад, це сивушні та ефірні олії, які дуже токсичні для печінки. У цьому сенсі токсикологи та лікарі закликають вживати лише якісний алкоголь.

Дисбаланс рідини

При сильному похмілля у нас виникає зневоднення. Через нестачу об'єму циркулюючої крові ми відчуваємо сухість у роті, спрагу через нестачу рідини.

За сильного алкогольного сп'яніння відбувається патологічний перерозподіл крові.

Порушення обмінних процесів

При алкогольному отруєнні організм витрачає безліч вітамінів і мікроелементів, що негативно відбивається на стані обміну речовин в організмі.

Порушення кислотно-лужного балансу

Це основна причина того, чому при похмілля виникає нудота та блювання, а також частішає подих.

Підвищена дратівливість

Алкоголь та ацетальдегід негативно впливають на нервові клітини, через що нервова система стає надчутливою. Саме тому навіть найменший звук чи світло здатні викликати болісну реакцію. Людині здається, що все надто голосно та яскраво.

Порушення сну

Алкоголь порушує сон, оскільки заважає появі фаз швидкого сну. А саме в ці періоди людина набирається сили, і тому без нормальних фаз швидкого сну неможливо добре виспатися та відпочити. У зв'язку з цим навіть, якщо після вживання великої кількості алкоголю людина спала 8-9 годин, вона все одно не висипається, а почувається «розбитою».

Чого не можна робити при похміллі

Існують деякі речі, яких не рекомендується робити при похміллі. Розвінчуємо міфи і вчимося приходити до тями після застілля.

Не можна знову вживати спиртні напої. Опохмелятися не варто, хоча це й найпоширеніший міф. Насправді після прийому алкоголю людині може стати легше, однак цей стан небезпечний. Алкоголь після алкоголю веде до небажаних результатів, навіть, пияцтва.

Пар не допоможе. Не слід приймати ванну або йти у лазню. При алкогольній інтоксикації серце працює з підвищеним навантаженням, тому висока температура лише посилює цей стан. А якщо у вас серцево-судинні захворювання, то ризикуєте отримати серйозне ускладнення.

Не пийте каву чи гарячий чай, тому що для серця це вкрай важко. Кава збільшує серцебиття та посилює сухість у роті. Що стосується чаю, цей напій викликає бродіння в шлунку, що посилює почуття сп'яніння. При похмільному синдромі від цих напоїв краще відмовитись.

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Що ж робити при похміллі?

Відпочити та виспатися. На жаль,при похміллі ви не зможете нормально відпочити, тому відчуватимете себе зле, поки інтоксикація не спаде. Але у стані спокою побути варто. Пийте мінеральну воду. Компот із сухофруктів без цукру додасть необхідні організму вітаміни та мінерали. Прийміть теплий душ. А краще – контрастний, але не гарячий! Прийміть активоване вугілля. Це допоможе вам нейтралізувати дію токсичних речовин, що запобігатиме отруєнню організму. Прийміть аспірин. Якщо за похмілля у вас сильно болить голова, то вам допоможе аспірин (за умови, що у вас немає проблем зі шлунком). З'їжте яйце некруто чи яєчню. У яйці багато корисних амінокислот, які корисні для печінки. Після сну подихайте свіжим повітрям. Прогуляйтеся в парку, або хоча б відкрийте кватирку та подихайте повітрям. При вентиляції легень покращуються обмінні процеси.

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Як потрібно поводитися з алкоголем у свята

Змішувати алкогольні напої справді не варто, особливо якщо ви збираєтеся пити усю ніч. Але погане самопочуття, що з'являється при зміні напою, виникає через те, що ви п'єте занадто швидко і багато.

Зменшити ризик похмілля можна, якщо заздалегідь прийняти аспірин або інші таблетки. До прийому алкоголю приймати таблетки немає жодного сенсу, оскільки до моменту, коли в людини почне боліти голова, ефект препаратів зникне.

Алкоголь насправді не вбиває клітини мозку. Він надає шкідливу дію на дендрити - відростки нервових клітин, що негативно позначається на координації.

Тож пам'ятайте, що у всьому потрібно знати міру. Навіть у новорічну ніч не радимо зловживати.