Чому випадає дуже багато волосся: лікарі пояснили, якого вітаміну не вистачає організму

Вітаміни дуже важливі складові імунітету людини, тому, коли їх не вистачає, можуть виникати різноманітні проблеми зі здоров'ям. В тому числі і випадіння волосся.

Спеціалісти стверджують, що дуже часто надмірне випадіння волосся і рання сивина пов'язані з недостатньою кількістю вітаміну В12 в організмі. Його основна роль полягає в тому, щоб підтримувати клітини крові і нервові клітини у здоровому стані. А тому, лікарі вважають, нестача цього вітаміну поєднується з дефіцитом фолієвої кислоти та біотину.

Людина отримує вітамін В12 з молочними продуктами, м'ясом та збагаченими злаками, але часто буває, що його засвоєння з їжею утруднене.

В National Institutions of Health були опубліковані результати дослідження, яке проводили для аналізу впливу вітаміну В12 на організм людини. У експерименті взяли участь 52 учасника. Як пояснив дерматолог Ерік Швайгер, через нестачу меланіну, який міститься в волосяних фолікулах, у волоссі рано з'являються сиві пасма.

Ще один дерматолог, Майкл Ейдельман, вказав, що поява ранньої сивини може бути потенційно пов'язана з дефіцитом вітаміну В12.

При цьому випадіння волосся є першим помітним симптомом дефіциту цього вітаміну в організмі. Однак, варто також звернути увагу на інші ознаки:

слабкість, втома, відсутність енергії;

бліда шкіра;

запаморочення і задишка;

пришвидшене серцебиття;

оніміння у кінцівках, поколювання;

втрата апетиту;

когнітивні зміни (в тому числі і втрата пам'яті);

депресія.

Про низький рівень вітаміну В12 в організмі також можуть свідчити стоншення волосся по всій довжині, швидке посивіння, ламкість та сухість волосся, розширення лінії росту волосся тощо.

В яких продуктах міститься вітамін В12

Чемпіоном за вмістом вітаміну В12 є яловича печінка (на 100 г незамороженого продукту 80–130 мкг речовини). Також він міститься у свинячій печінці, яловичих нирках, курячій печінці, червоному м'ясі, курячій грудині, мідіях, восьминогах, форелі, оселедці, скумбрії, жирних сирах, кисломолочних напоях, курячих яйцях.

Читайте також: