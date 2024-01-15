Чому випадає волосся: неочікувані причини і коли це є тривожним симптомом

Побачивши після чергового розчісування десяток волосинок, що випали, на гребені, багато хто починає панікувати та вживати негайних заходів щодо збереження шевелюри. Одні безконтрольно приймають вітаміни для волосся від випадіння, інші намагаються рідше мити та розчісувати волосся, щоб не бачити “волосопад”. Однак волосся має випадати, і це абсолютно нормально. Але чи завжди немає причин для паніки?

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Yahoo Life, аби дізнатися відповідь на це питання.

Яка нормальна кількість волосся випадає щодня?

Втрачати волосся щодня — це нормально, і насправді ми втрачаємо більше, ніж ви, напевно, думаєте. “В середньому ми втрачаємо від 100 до 150 пасом на день, — каже трихолог Гретхен Фрізе. — Хтось втрачає трохи менше, а хтось трохи більше. Це залежить від того, на якій стадії росту волосся ви перебуваєте”.

Існують різні стадії росту волосся: анаген — фаза росту; катаген — перехідна фаза, коли волосся починає виходити з фолікулів; телоген — фаза спокою; і екзоген — фаза випадіння.

Не існує досконалої науки щодо того, коли ви входите в ці фази росту волосся, але деякі дані свідчать про те, що люди частіше вступають у фазу випадіння восени, коли погода стає холоднішою і люди отримують менше вітаміну D від сонця. Ви також можете втрачати більше волосся або, принаймні, помічати його випадіння у дні миття голови або в інші дні, коли ви приділяєте шкірі голови трохи більше уваги.

Тож як дізнатися, чи є нормою випадіння волосся у вашому випадку? Хоча доктор Сьюзан Массік, дерматолог з Університету штату Огайо, каже, що втрата волосся щодня — це нормально, ви можете втрачати незвичну кількість волосся, якщо помічаєте “жменьки волосся” або якщо відчуваєте, що воно легко випадає, коли ви проводите руками по волоссю. Залисини на шкірі голови також можуть бути ознакою того, що ви втрачаєте більше волосся, ніж можете відновити.

Що може спричинити втрату волосся?

Випадіння волосся, коли воно виходить за межі норми, зазвичай є симптомом інших процесів, що відбуваються у вашому організмі. Існує багато різних причин, які можуть призвести до випадіння волосся, наприклад:

зміни гормонального фону, наприклад, після пологів;

стрес;

анемія;

дефіцит поживних речовин, наприклад, нестача білка;

дефіцит вітамінів, зокрема вітамінів А і D;

захворювання щитовидної залози;

ліки, такі як антидепресанти або бета-блокатори;

хіміотерапія.

Інтенсивна життєва подія — наприклад, смерть у родині або навіть напад хвороби, як-от COVID-19, — також може бути причиною випадіння волосся. Тимчасова втрата волосся, спричинена сильним стресом для організму — фізичним або емоційним — відома як телогенова алопеція.

Багато людей зіткнулися з телогенною алопецією після того, як отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Хороша новина полягає в тому, що волосся зазвичай повертається до свого нормального циклу росту, щойно ваш організм досягає рівноваги.

Як аутоімунні стани впливають на випадіння волосся

Хоча ваше волосся може відновитися після швидкої хвороби або особливо стресового періоду, випадіння волосся також може бути пов'язане зі збоєм у роботі імунної системи. Вовчак, аутоімунне захворювання, яке може вражати багато ділянок тіла, може призвести до випадіння волосся, викликаючи запалення шкіри голови та інших волосяних фолікулів, внаслідок чого волосся, включаючи брови, вії та волосся на обличчі, стоншується і випадає.

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Мабуть, найвідомішим захворюванням, що спричиняє втрату волосся, є алопеція, яка, як пояснює Массік, “змушує вашу власну імунну систему атакувати волосяні фолікули [так], що волосся просто випадає, зазвичай клаптями, залишаючи після себе гладеньку шкіру”.

Існує ще один стан шкіри, про який варто знати: якщо ви помітили свербіж та подразнення шкіри голови, можливо, у вас аутоімунне захворювання — псоріаз шкіри голови. Хоча цей стан не виліковний, існують методи лікування, які роблять його більш керованим.

Коли випадіння волосся — це генетика?

Іноді в основі випадіння волосся лежить генетика. Облисіння за чоловічим або жіночим типом, яке також називають андрогенною алопецією, є найпоширенішою причиною випадіння волосся. Воно викликане успадкованою чутливістю до гормону дигідротестостерону, або ДГТ.

Випадіння волосся може проявитися в будь-який момент після статевого дозрівання, і саме місце, де воно відбувається, часто виглядає по-різному у чоловіків і жінок. У чоловіків, як правило, лінія росту волосся спадає, тоді як у жінок центральна частина волосся з часом розширюється.

Довгий час люди вважали, що гени облисіння успадковуються від батька вашої матері (особливо, якщо ви чоловік), але це не так. Гени облисіння можуть успадковуватися з обох боків — тож наявність “лисого купола” у одного з дідусів чи бабусь не обов'язково означає, що ви наслідуватимете їхній приклад.

Як дізнатися, чи варто турбуватися про випадіння волосся?

Загалом, незначна втрата волосся не є великою проблемою, але якщо ви помічаєте значні зміни у кількості втраченого волосся, вам слід звернутися до свого лікаря первинної медичної допомоги для проведення аналізів. Він може виключити деякі з основних причин випадіння волосся, наприклад, дефіцит вітамінів або захворювання щитовидної залози. Це особливо важливо, якщо ви відчуваєте будь-які інші симптоми, окрім випадіння волосся, які можуть свідчити про більш серйозні проблеми.

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