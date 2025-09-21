Люди часто прокидаються до того, як спрацює будильник / © ТСН.ua

Реклама

Зневоднення організму пояснює те, що деякі люди прокидаються до того, як спрацює будильник. І цей стан можна подолати.

Відомий експерт із харчування та психонейроімунології (ПНІ) Ксеві Вердагер розповів про це і пояснив, як зневоднення впливає на сон.

Вердагер стверджує, що вночі під час сну ми втрачаємо рідину через дихання та потовиділення. Якщо ви лягаєте спати вже зневодненим, рівень стресового гормону кортизолу починає зростати раніше, ніж зазвичай, що й змушує вас прокинутися.

Реклама

Кортизол може порушувати ваш природний цикл сну. Навіть короткі пробудження, викликані його підвищенням, можуть змусити вас почуватися невиспаним протягом дня.

Ознаки зневоднення: Якщо ви прокидаєтеся посеред ночі з відчуттям спраги або щоб сходити в туалет, це може бути ознакою зневоднення.

Як подолати зневоднення організму

Найкращий спосіб — не просто випити багато води перед сном, а підтримувати гідратацію протягом усього дня. Ксеві Вердагер радить також звернути увагу на свій раціон.

Вердагер наголошує на важливості вживання таких продуктів під час вечері, як овочі, фрукти, ягоди.

Реклама

Британська Національна служба охорони здоров’я (NHS) радить

Як зазначає NHS, слід пити достатньо рідини протягом дня. Стільки, щоб ваша сеча набула блідо-жовтий колір.

Також необхідно споживати продукти з високим вмістом води. А це супи, фрукти та овочі.

Якщо у вас постійні проблеми зі сном або ви помічаєте ознаки зневоднення, краще звернутися за консультацією до лікаря.

Увага! Ця інформація не є медичною консультацією і не замінює професійну медичну допомогу. Завжди звертайтеся до кваліфікованого лікаря для будь-яких питань, що стосуються вашого здоров'я.

Реклама

Раніше йшлося про те, чому людина втрачає апетит. Адже втрата бажання їсти — знайоме багатьом, особливо під час стресу, хвороби чи сильного емоційного потрясіння.

І хоча тимчасова втрата апетиту зазвичай не становить серйозної загрози, якщо вона триває довше тижня, це може бути сигналом про проблеми зі здоров’ям.