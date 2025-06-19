Чому випадає волосся: 5 харчових звичо, які можуть до цього призвести

Чому випадає волосся

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Випадіння волосся — це складна проблема, на яку впливають безліч факторів: генетика, спосіб життя, стрес. Одним із найважливіших, але часто недооцінених аспектів, є харчові звички. Те, що ми їмо, безпосередньо впливає на здоров’я волосяних фолікулів та загальний стан волосся.

Експерти зібрали п’ять найпоширеніших помилок у харчуванні, які можуть стати причиною випадіння волосся. Дефіцит або, навпаки, надлишок певних поживних речовин у раціоні можуть звести нанівець усі зусилля з догляду за шевелюрою, навіть якщо ви звертаєтеся до найкращих фахівців. Тож, якщо ви помітили погіршення стану волосся, можливо, настав час переглянути свій раціон.

Харчові звички, які можуть призводити до випадання волоссі

1. Надмірне обмеження калорій

Калорії — це не просто цифри, це паливо для всіх життєво важливих процесів в організмі, від фізичної активності до росту волосся. Якщо під час спроб схуднути ви значно знижуєте калорійність раціону нижче базового рівня, який необхідний для забезпечення мінімальних потреб організму, ваше тіло починає «економити» енергію. Наприклад, воно не може «економити» на роботі серця, але цілком може уповільнити або зупинити ріст волосся.

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Хоча конкретний механізм зв’язку між надмірним обмеженням калорій та випадінням волосся ще до кінця не вивчений, сам факт такого взаємозв’язку підтверджений науковими спостереженнями. Дослідження свідчать, що значна втрата ваги або дуже низькокалорійні дієти можуть призвести до телогенової алопеції — стану, при якому волосся передчасно переходить у фазу спокою та випадає. Тому важливо переконатися, що ваш дефіцит калорій не є надмірно жорстким і дозволяє організму отримувати достатньо енергії для підтримки всіх функцій, включаючи здоров’я волосся.

2. Дефіцит білка

Білки є основним будівельним матеріалом для всіх тканин нашого організму, включаючи навіть «неживі» структури, такі як волосся та нігті. Без достатньої кількості білка організм не може ефективно будувати та відновлювати клітини.

Щодо волосся, то його основний компонент — це білок під назвою кератин. Організм синтезує кератин з амінокислот, отриманих з білкової їжі. Якщо у вашому раціоні бракує білка, виробництво кератину сповільнюється, що призводить до ослаблення волосся, його ламкості та випадіння. Дефіцит білка є однією з частих причин дифузного випадіння волосся. Включення достатньої кількості джерел якісного білка (м’ясо, риба, яйця, бобові, молочні продукти) може радикально покращити стан вашої зачіски.

3. Недостатнє споживання цинку

Цинк — це життєво важливий мікроелемент, який бере участь у роботі понад 100 ферментів в організмі. Він є ключовим для підтримки міцної імунної системи, синтезу ДНК, відновлення тканин та створення білків.

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Дефіцит цього мікроелемента може проявлятися дуже різноманітно, і одним із його помітних наслідків є алопеція (випадіння волосся). Цинк відіграє важливу роль у циклі росту волосся, впливаючи на функцію волосяних фолікулів, нормалізація рівня цинку в організмі здатна сприяти відновленню росту волосся. Хорошими джерелами цинку є м’ясо, молюски, насіння гарбуза, бобові та горіхи.

4. Брак заліза

Залізо є ключовим мінералом, насамперед відповідальним за транспорт кисню в крові. Воно входить до складу гемоглобіну в еритроцитах, який доставляє кисень до всіх тканин і клітин нашого тіла, включаючи волосяні фолікули.

Коли дефіцит заліза стає значним (стан, відомий як залізодефіцитна анемія), страждає весь організм, і волосся зокрема. Його випадіння є поширеним симптомом. Результати досіджень показали, що залізо може відігравати особливо важливу роль у випаданні волосся за жіночим типом, хоча чоловіки також можуть страждати від цього через залізодефіцит. Тому, якщо у вас почалися проблеми із зачіскою, обов’язково перевірте рівень заліза в організмі. Джерелами заліза є червоне м’ясо, печінка, шпинат, сочевиця та збагачені злаки.

5. Надмірне споживання деяких добавок

Не лише дефіцити, а й надмірне споживання певних поживних речовин можуть негативно позначатися на стані волосся. Дослідження показують, що до випадіння волосся можуть призводити, зокрема, перебір із селеном, вітаміном А та вітаміном Е.

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Наприклад, надмір вітаміну А може викликати алопецію, а токсичність селену (селеноз) також супроводжується випадінням волосся та ламкістю нігтів. Вчені також вказують на інші токсичні симптоми, які виникають у тих, хто самостійно та безконтрольно збагачує свій раціон дієтичними добавками. Саме тому лікарі та дієтологи настійно не рекомендують вводити у своє харчування біологічно активні добавки (БАДи) без чітких показань, підтверджених медичними аналізами, наприклад, у вигляді дефіцитних станів. Завжди консультуйтеся з лікарем перед початком прийому будь-яких добавок.

Здоров’я волосся є відображенням загального стану організму, і харчування відіграє в цьому ключову роль. Збалансований і різноманітний раціон — найкраща інвестиція у красу та міцність вашого волосся.