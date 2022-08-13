Чому японські жінки не старіють і не гладшають

Японка Наомі Моріяма (Naomi Moriyama) у співавторстві з Вільям Дойл, описуючи кухню своєї матері в книзі «Японські жінки не гладшають і не старіють» відкриває секрети японського довголіття, вікової системи харчування, яка дозволяє надовго бути красивою та стрункою.