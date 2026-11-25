Чому люди похилого віку постійно мерзнуть / © pexels.com

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Для інших членів родини температура може бути цілком комфортною, але після 65 років організм часто реагує на неї інакше. Руки та ноги мерзнуть швидше, зігрітися стає складніше, а звичайний протяг може викликати відчутний дискомфорт.

Чому так відбувається, чи пов’язана постійна мерзлякуватість із віком і скільки градусів варто підтримувати вдома, щоб літній людині було комфортно?

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Чому люди похилого віку мерзнуть навіть удома

З віком організм поступово змінюється, і здатність регулювати температуру тіла може погіршуватися. Людина вже не так швидко реагує на холод, а її тіло втрачає тепло швидше, ніж раніше.

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Одна з причин — зменшення м’язової маси. М’язи допомагають організму виробляти тепло, особливо під час руху. Якщо людина мало ходить, проводить більшу частину дня сидячи або має обмежену рухливість, їй може бути холодніше навіть у добре опалюваній кімнаті.

З віком також може зменшуватися кількість підшкірного жиру. Він допомагає зберігати тепло, тому його нестача робить організм чутливішим до низьких температур.

Ще одна причина — зміни кровообігу. У холодну погоду судини звужуються, щоб організм зберігав тепло для життєво важливих органів. Через це пальці рук і ніг можуть мерзнути особливо сильно.

Тому літня людина нерідко відчуває холод там, де молодшим членам родини цілком комфортно.

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Яка температура має бути вдома, якщо вам понад 65 років

Для людей старшого віку важливо, щоб у квартирі не було надто холодно, особливо якщо вони мало рухаються або мають хронічні захворювання.

Комфортною температурою в житлових кімнатах часто вважають 20–24°C. Водночас індивідуальні потреби можуть відрізнятися: комусь достатньо 20 градусів, а хтось почуватиметься добре лише за трохи вищої температури.

Особливо варто стежити за температурою в спальні, де людина проводить багато годин поспіль. Якщо кімната охолоджується вночі, можна скористатися теплішою ковдрою, одягнути піжаму з натуральної тканини або заздалегідь прогріти приміщення.

Не варто орієнтуватися лише на власні відчуття. Якщо молодшим членам родини тепло, це не означає, що літній людині комфортно. Кімнатний термометр допоможе зрозуміти, чи справді в оселі достатньо тепла.

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Коли постійна мерзлякуватість може свідчити про проблеми зі здоров’ям

Якщо раніше людина не скаржилася на холод, а тепер постійно мерзне навіть у теплій кімнаті, варто звернути увагу на її самопочуття. Іноді причина криється не у вікових змінах, а в захворюваннях, які потребують лікування.

Наприклад, відчуття холоду може бути одним із симптомів анемії. Через нестачу заліза або гемоглобіну тканини отримують менше кисню, що може супроводжуватися слабкістю, втомою, блідістю та мерзлякуватістю.

Також постійний холод іноді пов’язаний із порушеннями роботи щитоподібної залози. При гіпотиреозі обмін речовин сповільнюється, і людина може відчувати холод навіть тоді, коли температура в приміщенні нормальна.

Серед інших можливих причин:

порушення кровообігу;

цукровий діабет;

недостатнє харчування;

різке зниження ваги;

деякі хронічні захворювання;

побічна дія ліків.

Якщо мерзлякуватість стала постійною, супроводжується слабкістю, запамороченням, незвичною втомою або змінами ваги, краще звернутися до сімейного лікаря. Він допоможе з’ясувати причину та за потреби призначить обстеження.

Як допомогти літній людині зігрітися

Якщо людина постійно мерзне, не обов’язково одразу підвищувати температуру опалення до максимуму. Іноді достатньо змінити кілька звичок, щоб їй стало комфортніше:

Подбайте про теплий одяг. Удома зручно носити кілька легких шарів одягу, які можна зняти або додати залежно від самопочуття. Теплі шкарпетки, капці та кардиган часто допомагають краще зберігати тепло. Уникайте протягів. Навіть якщо в кімнаті достатньо тепло, холодне повітря з вікон або дверей може створювати дискомфорт. Перевірте, чи не продуває вікна, і за можливості утепліть їх. Не пропускайте приймання їжі. Організму потрібна енергія, щоб підтримувати температуру тіла. Особливо важливо, щоб літня людина отримувала достатньо білка та калорій. Якщо апетит знизився, варто звернути увагу на раціон. Пийте теплі напої. Чашка чаю, компоту або теплого молока може допомогти зігрітися. Водночас не варто забувати про звичайну воду, адже в холодну погоду люди часто п’ють менше, ніж потрібно. Рухайтеся протягом дня. Навіть проста зарядка, кілька хвилин ходьби по кімнаті або легкі вправи для рук і ніг допомагають підтримувати кровообіг. Якщо людина має проблеми з рухливістю, активність варто узгодити з лікарем. Обережно використовуйте обігрівачі. Вони можуть допомогти підтримати комфортну температуру, але важливо дотримуватися правил безпеки. Не залишайте прилади без нагляду, не накривайте їх одягом і не ставте поруч із ковдрами чи іншими легкозаймистими речами.

Як зрозуміти, що літня людина переохолодилася

Переохолодження може статися не лише на вулиці. Якщо в будинку тривалий час холодно, організм також може втрачати тепло швидше, ніж виробляє його.

На початку людина може відчувати сильний холод і тремтіти. Згодом з’являються слабкість, сонливість, блідість шкіри, порушення координації. У тяжких випадках можливі сплутаність свідомості, уповільнене мовлення та втрата свідомості.

Особливо уважними варто бути до літніх людей, які живуть самі, мають проблеми з пам’яттю, мало рухаються або не можуть самостійно регулювати опалення.

Якщо людина сильно тремтить, стає сонливою, погано орієнтується або її температура тіла опускається нижче 35°C, необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.

До приїзду лікарів потрібно перемістити людину в тепле приміщення, зняти мокрий одяг, якщо він є, та накрити сухою ковдрою. Не варто намагатися різко зігріти її гарячою ванною або прикладати дуже гарячі предмети до тіла.

Постійне відчуття холоду після 65 років може бути звичайною особливістю вікових змін, але іноді воно сигналізує про проблеми зі здоров’ям. Тому, якщо літня людина почала мерзнути сильніше, ніж раніше, варто не лише зробити оселю теплішою, а й з’ясувати причину.

FAQ

Чому літні люди мерзнуть навіть у теплій квартирі?

З віком організм може гірше утримувати тепло через зменшення м’язової маси та підшкірного жиру, а також зміни кровообігу. Крім того, постійна мерзлякуватість може бути пов’язана з анемією, проблемами зі щитоподібною залозою або іншими захворюваннями.

Яка температура має бути в квартирі для літніх людей?

Для людей старше 65 років комфортною зазвичай є температура близько 20–24°C. Важливо враховувати індивідуальні потреби, стан здоров’я та рівень фізичної активності. Якщо літня людина постійно мерзне, варто перевірити температуру в кімнаті та за потреби проконсультуватися з лікарем.

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